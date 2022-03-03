Нова бойова машина піхоти "Кевлар-Е" вже передана Збройним Силам України.

ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування передав на потреби Української армії дослідний зразок бойової машини "Кевлар-Е". Вона буде застосована по прямому призначенню - для захисту держави.

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Нова машина була принята екіпажем від Військового інституту танкових військ. Як зазначається у акті прийому-передачі від заводу, "за результатами дослідної експлуатації прошу надати свої зауваження та пропозиції для поліпшення характеристик БМ."

Бойова машина "Кевлар-Е", що розроблена в КБ компанії "УкрІннМаш", призначена для транспортування особового складу механізованих підрозділів сухопутних військ і їхньої вогневої підтримки в бою, знищення (ураження) сучасних бойових броньованих і неброньованих машин; низько літаючих не швидкісних повітряних цілей; морських цілей при діях у береговій смузі; інших окремих наземних цілей, на дальності до 5000 метрів.

Відзначається, що ця БМП здатна долати водні перешкоди та дозволяє вести стрільбу з місця, під час руху і на плаву, в умовах прямої оптичної видимості цілі при тумані, дощі, снігу, димових перешкодах у будь-який час доби та року. Новинка має високу рухливість і здатна слідувати за танками, з ходу долати окопи, траншеї та водні перешкоди.

Бронювання машини, за даними розробника, відповідає стандарту НАТО STANAG 4569 рівень 2 (балістичного та протимінного). Тобто в лобовій проекції "Кевлар-Е" здатна витримувати вогонь великокаліберного кулемета калібру 12,7 мм, а з інших сторін (бортової та кормової проекції) має стандартний протикульовий захист від стрілецької зброї калібру 7,62 (снайперські гвинтівки СВД або ручні кулемети).