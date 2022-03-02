АвтоКрАЗ безкоштовно передав Збройним силам України військові автівки, які зараз так необхідні нашій армії.

Про це "Кременчуцькій газеті" заявив начальник Кременчуцької районної військово-цивільної адміністрації Олег Лєднік.

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"Ми звернулися до КрАЗу з проханням надати військову техніку, яка раніше стояла на оглядовому майданчику. Ця техніка вкрай потрібна армії. Дякуючи підприємству, це питання було дуже швидко вирішено і КрАЗ передав військові автівки",- заявив О.Лєднік.

Генеральний директор "АвтоКрАзу" Роман Черняк повідомив, що в армію передано військові броньовані автівки "Спартан" і "Шрек", загальною вартістю близько 1 млн дол.

"До нас звернулася військова адміністрація на чолі з Лєдніком, місто, начальник обласної адміністрації Лунін. Ми швидко відреагували і віддали ці автівки. Там вартість близько 1 млн дол, але ми розуміємо, що зараз військовим вони вкрай необхідні. І ми не можемо залишатися осторонь. Україна - понад усе!" - сказав Р.Черняк.