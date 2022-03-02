10:33, 2 березня 0

Про це повідомив співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

"Нова Пошта виділяє автомобілі для потреб армії та тероборон. Для отримання звертайтесь за номером 0965103203", - повідомив на своїй сторінці в Фейсбук співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

На фото вказані компактні фургони Renault Dokker, які раніше розвозили посилки отримувачам. Також в парку компанії були фургони аналогічного класу Citroen Berlingo. В яких містах, окрім Києва, доступні ці автомобілі для потреб оборони, поки що невідомо.

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Більшість вантажних автомобілів, які використовувались "Новою поштою" для міжміських перевезень, були в оренді. Навряд чи вони будуть доступні в цій ініціативі.

P.S. За інформацією Володимира Поперешнюка, за кілька годин автомобілі в Києві були розібрані Теробороною, ЗСУ та волонтерами.

Втім, мережа Нової Пошти продовжує активно працювати, наскільки це дозволяє обстановка. Зараз на відділеннях запускаються пункти прийому гуманітарних вантажів, очікується багато гуманітарки з-за кордону.