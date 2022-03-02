10:45, 2 марта 0

Об этом сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

"Новая Почта выделяет автомобили для нужд армии и теробороны. Для получения обращайтесь по номеру 0965103203", – сообщил на своей странице в фейсбук соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

На фото указаны компактные фургоны Renault Dokker, которые ранее развозили посылки получателям. Также в парке компании были фургоны аналогичного класса Citroen Berlingo. В каких городах, кроме Киева, доступны и автомобили для нужд обороны, пока неизвестно.

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Большинство грузовых автомобилей, которые использовались "Новой почтой" для междугородних перевозок, были в аренде. Вряд ли они будут доступны в этой инициативе.

P.S. По информации Владимира Поперешнюка, через несколько часов автомобили в Киеве были разобраны Теробороной, ВСУ и волонтерами.

Впрочем, сеть Новой Почты продолжает активно работать насколько это позволяет обстановка. Сейчас на отделениях запускаются пункты приема гуманитарных грузов, ожидается много гуманитарки из-за границы.