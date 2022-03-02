АвтоКрАЗ бесплатно передал Вооруженным силам Украины военные автомобили, которые сейчас так необходимы нашей армии.

Об этом "Кременчугской газете" заявил начальник Кременчугской районной военно-гражданской администрации Олег Ледник.

Читайте также Несколько сотен автомобилей в защиту отдала Новая почта

"Мы обратились в КрАЗ с просьбой предоставить военную технику, которая раньше стояла на смотровой площадке. Эта техника крайне нужна армии. Благодаря предприятию этот вопрос был очень быстро решен и КрАЗ передал военные автомобили", – заявил А.Ледник.

Генеральный директор "АвтоКрАза" Роман Черняк сообщил, что в армию переданы военные бронированные автомобили "Спартан" и "Шрек", общей стоимостью около 1 млн дол.

"К нам обратилась военная администрация во главе с Ледником, город, начальник областной администрации Лунин. Мы быстро отреагировали и отдали эти автомобили. Там стоимость около 1 млн долл., но мы понимаем, что сейчас военным они крайне необходимы. И мы не можем оставаться в стороне". Украина – превыше всего!" – сказал Р. Черняк.