Новая боевая машина пехоты "Кевлар-Е" уже передана Вооруженным Силам Украины.

ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования передал на нужды украинской армии опытный образец боевой машины "Кевлар-Е". Она будет применена по прямому назначению – для защиты государства.

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Новая машина была принята экипажем от Военного института танковых войск. Как отмечается в акте приема-передачи от завода "по результатам опытной эксплуатации прошу предоставить свои замечания и предложения для улучшения характеристик БМ."

Боевая машина "Кевлар-Е", разработанная в КБ компании "УкрИннМаш", предназначена для транспортировки личного состава механизированных подразделений сухопутных войск и их огневой поддержки в бою, уничтожения (поражения) современных боевых бронированных и небронированных машин; низко летающих нескоростных воздушных целей; морских целей при действиях в береговой полосе; других отдельных наземных целей на дальности до 5000 метров.

Отмечается, что эта БМП способна преодолевать водные преграды и позволяет вести стрельбу с места, во время движения и на плаву, в условиях прямой оптической видимости цели при тумане, дожде, снеге, дымовых помехах в любое время суток и года. Новинка обладает высокой подвижностью и способна следовать за танками, с ходу преодолевать окопы, траншеи и водные преграды.

Бронирование машины, по данным разработчика, соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Уровень 2 (баллистического и противоминного). То есть в лобовой проекции "Кевлар-Е" способна выдерживать огонь крупнокалиберного пулемета калибра 12,7 мм, а с других сторон (бортовой и кормовой проекции) имеет стандартную противопулевую защиту от стрелкового оружия калибра 7,62 (снайперские винтовки СВД или ручные пулеметы).