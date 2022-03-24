Для нужд ВСУ будет передана партия из 50 специализированных автомобилей, имеющих высокую проходимость и оборудование для помощи раненым.

Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи. Автомобили являются частью гуманитарной помощи стран ЕС, которую Украина активно получает с начала полномасштабного российского вторжения.

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Как сообщает министр здравоохранения, "скорые" будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины.

"27 дней украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. Со своей стороны, в тылу, мы пытаемся снабдить их аптечками, лекарствами и необходимыми транспортными средствами, благодаря которым врачи могут оказывать помощь раненым. Мы понимаем, что на линии фронта каждая минута может стоить жизнь, и потому важно, чтобы медики могли максимально безопасно в максимально сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им необходимую помощь", - отметил Виктор Ляшко.

Автомобили Mercedes-Benz обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудованиям, необходимым для спасения жизни в условиях боевых действий. Автомобили скорой помощи позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно.

В настоящее время часть автомобилей уже доставлена ​​в регионы, где продолжаются активные боевые действия. Еще часть "скорых" должна поступить в Украину в ближайшие дни.