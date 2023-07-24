Відразу дві карети швидкої медичної допомоги отримала у подарунок від австрійських доброчинців Запорізька дитяча лікарня №5.

Ініціаторами надання дуже потрібної для медичного закладу спеціальної техніки виступили представники земель Тіроль зі столицею Інсбрук у західній частині Австрії: тамтешнє міністерство внутрішніх справ Bundesministerium für Inneres підібрало саме ті конфігурації машин, яких лікарня потребувала.

Автомобілі швидкої медичної допомоги на шасі Ford Transit Custom стали за сьомою та восьмою каретами допомоги, отриманими лікарнею за час війни від різних доброчинних організацій та приватних осіб. Цього разу автопарк лікарні здійснить рокірування і дві машини швидкої медичної допомоги зі старого рухомого складу у доброму технічному стані вони передадуть фронтовим бригадам на передову. Їх місце на чергуванні займуть дві карети з австрійського траншу.

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Дизельний 125-сильний Transit Custom з колісною формулою 4х2 має екологічний формат Евро-5 та економічний в експлуатації. Ці машини лікарня планує використовувати для перевезення маленьких пацієнтів між медичними закладами, для надання мобільної паліативної допомоги, виїзду до маломобільних пацієнтів, що потребують огляду спеціалістів, для проведення вкрай необхідних допобстежень (МРТ, КТ).

Коротенькі урочистості з нагоди прийняття на баланс карет швидкої допомоги від австрійських доброчинців. Фото: Фото: Запорізька дитяча лікарня №5

Карети мають позаду два висувні незалежні одне від одного пандуси: по правому можна вручну втягнути в салон інвалідний візочок, а по лівому - коліщаті ноші ножичного типу. Такий процес під силу водію без сторонньої допомоги, оскільки складні ноші відомої фірми Stryker з двома парами великих коліщаток легкі та автоматично розкладаються чи складаються при втягуванні або витягуванні з салону.