Два медичні заклади та чотири громади Миколаївщини на днях отримали для своїх автопарків різний за призначенням спеціалізований транспорт.

Карети швидкої медичної допомоги прийшли з Франції. Їх адресно отримали медичні установи Степівської та Веснянської громади. Це – подарунок благодійників фонду Club de Toul з міста Туль.

Як зазначено на сайті цієї організації, техніку спочатку доправили до волонтерської організіції Lions Club of Chisno у Молдові, а вже відтіля до України.

Урочистості з нагоди відправки автомобілів українським медикам у французькому місті Туль перед входом до 800-річного католицького Собору Святого Стефана. Фото: Lions Club de Toul

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Це поширені у Європі та Франції автомобілі Renault Trafic з дизельним 1,6-літровим двигуном та механічною коробкою передач. Його привабливість в ощадливому в споживанні пального.

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В заміському режимі така карета швидкої медичної допомоги на трасі він витрачає 7,8 літра на100 кілометрів пробыгу, а у змішаному циклі – 8,2 л.

Це вже Миколаївщина, де місцеві медики радо прийняли нові автомобілі. Фото: Миколаївська ОВА

А ось Снігурівська, Першотравнева, Радсадівська та Горохівська громади отримали нові самоскиди. Спецтехніку для забезпечення доброустрій та ефективного господарювання комунальним службам за кошти Embassy of Denmark in Ukraine придбало Управління ООН з обслуговування проєктів UNOPS.

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Самоскиди на шасі Hanvan G7 SM, що розроблена компанією Xuzhou Construction Machinery Group, більш відомою в Україні під абревіатурою XCMG, належать до універсальних будівельно-комунальних машин. На українському ринку вони активно почали заповнювати нішу, що раніше займали бренди МАЗ та КАМАЗ з Білорусі та Росії.

Ці автівки закупило Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) коштом Embassy of Denmark in Ukraine. Фото: Миколаївська ОВА

Самоскид масою 17,7 тони має 380-сильний дизельний двигун і механічну КПП. Ці автомобілі найпоширеніші в сегменті перевезення сипучих вантажів – піску, щебеню, твердого побутового сміття тощо. Вантажність машини з кузовом коробчастої конфігурації (5800×2300×1500 мм) заднього розвантаження становить 15 тонн.

Придбані автомобілі на минулому тижні вже зареєстровані в регіональному Сервісному центрі й введені у роботу.