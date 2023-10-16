Два медицинских учреждения и четыре громады Николаевщины на днях получили для своих автопарков разный по назначению специализированный транспорт.

Кареты скорой помощи пришли из Франции. Их адресно получили медицинские учреждения Степовской и Веснянской общины. Это подарок благотворителей фонда Club de Toul из города Туль.

Как отмечено на сайте этой организации, технику сначала доставили волонтерской организации Lions Club of Chisno в Молдове, а уже оттуда в Украину.

Торжества по случаю отправки автомобилей украинским медикам во французском городе Туль перед входом в 800-летний католический Собор Святого Стефана. Фото: Lions Club de Toul

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Это распространенные в Европе и Франции автомобили Renault Trafic с 1,6-литровым дизельным двигателем и механической коробкой передач. Его привлекательность в экономном в потреблении горючего.

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В загородном режиме такая карета скорой помощи на трассе он тратит 7,8 литра на 100 километров пробега, а в смешанном цикле – 8,2 л.

Это уже Николаевщина, где местные медики с радостью приняли новые автомобили. Фото: Николаевская ОВА

А вот Снигиревская, Первомайская, Радсадовская и Гороховская общины получили новые самосвалы. Спецтехнику для обеспечения благоустройства и эффективного ведения хозяйства коммунальным службам за средства Embassy of Denmark in Ukraine приобрело Управление ООН по обслуживанию проектов UNOPS.

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Самосвалы на шасси Hanvan G7 SM, разработанные компанией Xuzhou Construction Machinery Group, более известной в Украине под аббревиатурой XCMG, принадлежат к универсальным строительно-коммунальным машинам. На украинском рынке они активно начали заполнять нишу, которую раньше занимали бренды МАЗ и КАМАЗ из Беларуси и России.

Эти авто закупило Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) на средства Embassy of Denmark in Ukraine. Фото: Николаевская ОВА

Самосвал массой 17,7 тонны имеет 380-сильный дизельный двигатель и механическую КПП. Эти автомобили наиболее распространены в сегменте перевозки сыпучих грузов – песка, щебня, твердого бытового мусора и т.д. Грузоподъемность машины с кузовом коробчатой конфигурации (5800×2300×1500 мм) задней разгрузки составляет 15 тонн.

Приобретенные автомобили на прошлой неделе уже зарегистрированы в региональном Сервисном центре и введены в работу.