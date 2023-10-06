В Снигиревскую громаду Николаевской области целевым назначением из Польши прибыли четыре школьных автобуса в специальном исполнении.

По словам начальника тамошней городской военной администрации Ивана Кухты, после освобождения Снигиревщины "из 12 единиц транспорта для перевозки детей пригодны только 4, а все остальные угнаны или повреждены". Эту проблему глава города недавно озвучил на заседании Конгресса местных и региональных советов.

Реакция оказалась быстрой. В нынешнюю среду, 4 октября, в общину пришли четыре школьных автобуса Mersedes Sprinter. Их закупил и передал общине для нужд учебных заведений Фонд международной солидарности Республики Польша (Fundacja Solidarności Międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej).

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Этот транспорт улучшенного исполнения. Во-первых, каждый автобус оснащен специальным подъемником для облегчения посадки и высадки детей с ограниченными физическими возможностями. Во-вторых, два автобуса частично бронированы.

Передача школьного спецтранспорта. Фото: Снигиревская МВА

В автобусах достаточно просторные салоны. Здесь 18 оборудованных мест для перевозки пассажиров. Слева стоят кресла-дуэты, а через проход – одинарные кресла.

Автобусы этой серии относятся к транспортным средствам с повышенным уровнем активной безопасности, как этого требуют пассажирские перевозки: обеспечение жизни и здоровья юных пассажиров прежде всего. Оснащение включает антиблокировочную систему ABS, противобуксовочную систему ASR, которые гарантируют надежное сцепление с дорожным покрытием на мокрых и скользких дорогах и предотвращают буксование колес.

Напомним, громада была под временной оккупацией врага. В настоящее время здесь возобновлена работа всех органов власти, в т.ч. социальной инфраструктуры – учебные заведения, здравоохранения.