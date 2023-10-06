До Снігурівської громади на Миколаївщині цільовим призначенням з Польщі прибули чотири шкільні автобуси у спеціальному виконанні.

За словами начальника тамтешньої міської військової адміністрації Івана Кухти, після звільнення Снігурівщини "із 12 одиниць транспорту для перевезення дітей придатні лише 4, а всі інші викрадені або пошкоджені". Цю проблему очільник міста нещодавно озвучив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних рад.

Реакція виявилася швидкою. В нинішню середу, 4 жовтня, в громаду прийшли чотири шкільні автобуси Mersedes Sprinter. Їх закупив та передав громаді для потреб навчальних закладів Фонд міжнародної солідарності Республіки Польща (Fundacja Solidarności Międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej).

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Цей транспорт поліпшеного виконання. По-перше, кожен автобус обладнаний спеціальним підіймачем для полегшення посадки та висадки дітей з обмеженими фізичними можливостями. По-друге, два автобуси частково броньовані.

Передача шкільного спецтранспорту. Фото: Снігурівська МВА

В автобусах доволі просторі салони. Тут 18 обладнаних місць для перевезення пасажирів. Ліворуч стоять крісла-дуети, а через прохід – одинарні крісла.

Автобуси згаданої серії належать до транспортних засобів з підвищеним рівнем активної безпеки, як цього вимагають пасажирські перевезення: забезпечення життя та здоров'я юних пасажирів передусім. Оснащення включає антиблокувальну систему ABS, протибуксувальну систему ASR, які гарантують надійне зчеплення з дорожнім покриттям на мокрих і слизьких дорогах та запобігають буксуванню коліс.

Нагадаємо, громада була під тимчасовою окупацією ворога. Нині тут відновлено роботу всіх органів влади, у т.ч. соціальної інфраструктури – заклади освіти, охорони здоров’я.