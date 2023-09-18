Проєкт бюджету на наступний рік передбачає виділення субвенції на придбання шкільних автобусів у такому ж розмірі, що і в нинішньому.

У затвердженому українським урядом проєкті державного кошторису на 2024 рік із виділених освіті 178,8 мільярда гривень рівно 1 мільярд планується направити на придбання шкільних автобусів. Це один в один повторює цьогорічний видаток на учнівський спецтранспорт.

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Міносвіти підкреслює, що з врахуванням співфінансуванням з місцевими бюджетами "це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів". Однак наразі маємо тільки проект, остаточне рішення повинен прийняти парламент, який затверджує бюджетний план.

Салон шкільного автобуса – це те середовище, якому дорослі можуть тільки заздрити. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Однак щодо кількості запланованих на 2024 рік нових автобусів, то тут є деякий сумнів, оскільки вартість транспорту традиційно росте, а не зменшується. При постійному зростанні тарифів українські виробники змушені будуть вписати у цінник нові цифри і вони, вочевидь, будуть збільшені, а не зменшені.

Нагадаємо, до початку нинішнього навчального року регіональні адміністрації 18-ти областей підписали договори на закупівлю 493 шкільних автобусів. На це було задіяно 1,47 мільярда гривень, з яких 1 мільярд гривень становить державна субвенція.

Якою буде допомога світової спільноти у цій місії на наступний рік, інформація відсутня, але на це є великі сподівання. Цьогоріч тільки від Євросоюзу наша освіта має отримати понад 300 автобусів, з яких192 вже надійшли у школи до 1 вересня.