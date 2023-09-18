Проект бюджета на следующий год предусматривает выделение субвенции на приобретение школьных автобусов в том же размере, что и в нынешнем.

В утвержденном украинским правительством проекте государственной сметы на 2024 год из выделенных образованию 178,8 миллиарда гривен ровно 1 миллиард планируется направить на приобретение школьных автобусов. Это один в один повторяет нынешние расходы на школьный спецтранспорт.

Читайте также Школы с 1 сентября возобновят регулярные маршруты своих автобусов

Минобразования подчеркивает, что с учетом софинансирования с местными бюджетами "это позволит приобрести ориентировочно 500 школьных автобусов". Однако это пока только проект, окончательное решение должен принять парламент, утверждающий бюджетный план.

Салон школьного автобуса – это та среда, которой взрослые могут только завидовать. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Однако относительно количества запланированных на 2024 год новых автобусов, здесь есть некоторое сомнение, поскольку стоимость транспорта традиционно растет, а не уменьшается. При постоянном росте тарифов украинские автопроизводители вынуждены будут вписать в ценник новые цифры, и они, очевидно, будут увеличены, а не уменьшены.

Напомним, к началу нынешнего учебного года региональные администрации 18 областей подписали договоры на закупку 493 школьных автобусов. На это было задействовано 1,47 млрд грн, из которых 1 млрд грн составляет государственная субвенция.

Какой будет помощь мирового сообщества в этой миссии на следующий год, информация отсутствует, но на нее надеемся. В этом году только от Евросоюза наше образование должно получить более 300 автобусов, из которых192 уже поступили в школы к 1 сентября.