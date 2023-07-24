Редакция Авто24 решила поинтересоваться транспортным обеспечением учебных заведений в новом учебном году.

Несмотря на войну, государственная программа «Школьный автобус» действует, благодаря чему снова начато обновление физически изношенного существующего автопарка и восполнение пробелов в тех общинах, где транспорт отозван на нужды ВСУ и территориальной обороны или уничтожен, а то и похищен врагом.

Только из Днепропетровской области, где школьный автопарк в довоенный период насчитывал 499 автобусов, на нужды армии и территориальной обороны ушло около 400 единиц такой техники. Поэтапное замещение "транспортных вакансий" новыми пассажирскими машинами там и по всей стране началось.

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По словам министра образования и науки Оксэна Лисового, в новом учебном году нужно будет подвозить в школы примерно 300 000 детей. И хотя деньги крайне необходимы для ВСУ, все-таки 1 млрд грн. государственной субвенции на закупку школьных автобусов правительство выделило.

Село Сингуры, Житомирская область. Региональный школьный автопарк до войны имел более трехсот автобусов, из которых образование добрую сотню отдало на нужды ВСУ. Фото: Валентин Ожго, Авто24

При распределении субвенции по областям суммы рассчитывались пропорционально количеству учащихся, которых нужно подвозить в учебные заведения. Были и другие важные критерии приоритетности.

Школьные автобусы получат учебные заведения в такой очередности:

опорные ЗЗСО с количеством соискателей образования не менее 100 человек, школьные автобусы которых были уничтожены в результате вооруженной агрессии врага или переданы на военные нужды;

опорные ЗЗСО с количеством соискателей образования не менее 200 человек, у которых обучаются соискатели образования из населенных пунктов, где учебные заведения разрушены или повреждены;

опорные ЗЗСО с количеством соискателей образования не менее 200 человек, которые будут образованы в течение 2023;

другие опорные ЗЗСО с количеством соискателей образования не менее 200 человек;

другие ЗЗСО с количеством учащихся не менее 100 человек, которые оптимизированы, объединены, реорганизованы или оптимизированы, объединены или реорганизованы в течение 2023 года.

С миру по нитке

Стопроцентно потребность в транспорте для подвоза учеников и учителей указанной суммой не закрыть, поскольку по разным подсчетам Украине нужно где-то две тысячи “школьников”. Но и такое финансовое подспорье в условиях войны ощутимо. Если учесть сочетание средств государства и общин в пропорции 60+40 процентов соответственно, то кошелек на приобретение школьного транспорта будет толстым. При этом существуют и другие источники финансирования. Они тоже ощутимы.

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Здесь сразу стоит упомянуть инициативу Еврокомиссии, которая организовала акцию солидарности среди стран ЕС именно в сборе средств и покупке транспорта для перевозки украинских школьников от места жительства в школы и обратно. Первыми откликнулись Эстония, Финляндия, Латвия, Германия, Нидерланды и некоторые другие государства, прешивших передать Украине из своих автопарков 120 школьных автобусов.

Кроме того, ЕС выделяет 14 миллионов евро на закупку украинским школам еще 120 автобусов большой вместимости. Таким образом, только по этой инициативе в Украину поступит 240 многоместных машин для подвоза в школы учеников и учителей.

Днепропетровщина на днях получила из Франции для школ 14 автобусов большой вместимости. Кроме того, область начала покупать автобусы по программе софинансирования государства и общин. Фото: Днепропетровская ОВА

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Хмельницкая область также не осталась без внимания зарубежных друзей. Сюда весной в виде гуманитарной помощи пришли три автобуса большой вместимости из Финляндии. Кроме этого, область закупает автобусы своими силами, поскольку "общинам области нужно для перевозкиучащихся 132 школьных автобуса".

Образование Хмельнитчины передало армии более 80 автобусов и теперь начинает свой школьный автопарк постепенно восстанавливать. Фото: Хмельницкая ОВА

В январе пришла партия из девяти машин, были поставки в марте. Это также ощутимая обновка, поскольку в прошлом году область передала на нужды армии 84 школьных автобуса, из которых вернулись назад только 12. Впоследствии Хмельнитчина приобрела 18 специализированных пассажирских машин на условиях софинансирования: 57,7% стоимости за счет образовательной субвенции из государственного бюджета и 42,3% - из местных.

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Не забыли и многострадальную Черниговскую область, школьный парк которой понес потери из-за боевых действий. Сюда для школ уже в третий раз пришли комфортабельные пассажирские машины из Европы. Недавно партию из четырех многоместных автобусов поставила Франция.

Обновки радуют, но школьным заведениям Черниговщины нужно еще около 70 машин разной вместимости. Фото: Черниговская ОВА

Перед этим, как подчеркнула во время церемониала передачи ключей и документов на автобусы заместитель начальника ОВ Жанна Шерстюк, школьный транспорт прислали Польша и Австрия. Однако "для обновления автопарка и оптимизации сети общеобразовательных учреждений области необходимо приобрести еще 68 школьных автобусов".

По программе совместного финансирования

Нынешний процесс закупки автобусов оживился уже с лета, как только в регионы начали поступать средства субвенции. Затягивать никто не стал, поскольку до нового учебного года остается мало времени: производителей специализированного транспорта в Украине мало, а процедура тендерных торгов – долгая.

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Скажем, департамент образования и науки Сумской области объявил о закупке 23 школьных автобусов на общую сумму 69,6 млн гривен. Из них три машины должны быть специально оборудованы для перевозки ребят с ограниченными возможностями.

Области на приобретение школьного транспорта выделено из государственного бюджета 44,3 млн грн, еще 25,3 млн грн добавляет местная казна.

Тернопольщина закупает на условиях софинансирования 21 школьный автобус. Еще немного транспорта согласились предоставить зарубежные благотворители. Фото: Тернопольская ОВА

Как сообщило Минобразования и науки, автобусы из Финляндии уже получили три общины Тернопольщины, из Франции - четыре. Еще восемь школьных автобусов к началу учебного года должны поступить сюда из Швеции. Напомним, область передала из своего довоенного парка в 197 машин на нужды ВСУ 40 школьных автобусов – все для фронта, все для победы!

В Ровно за две предыдущие недели июля дважды принимали большие партии школьных автобусов: 12 числа пришло 10 машин, а 20 июля – еще 11. Всего закуплено 21 автобус.

Здесь следует добавить, что с начала полномасштабной войны "для нужд Вооруженных Сил Украины изъято 58 школьных автобусов Ровенщины". Частично недостаток уже перекрыт. В новом учебном году в школы будут подвозить 76% учеников и учителей региона, которые живут вне пешеходной доступности в учебные заведения.

В Ровенской области с 1 сентября более двух третей школьников нужно будет утром привозить утвержденными маршрутами на обучение, а после уроков развозить обратно по селам. Многие из них повезут к знаниям эти новенькие машины. Фото: Ровенская ОВА

Одесская область, которая в прошлом году дважды объявляла торги и которые в силу понятных обстоятельств не состоялись, в нынешнем году запланировала взять 27 школьных автобусов.

Львовщина в 2022 году централизованно закупила 126 школьных автобусов за счет бюджета и софинансирования территориальных общин. В нынешнем году планирует приобрести 79 машин. Для этого ей из государственного бюджета было выделено 80 миллионов гривен субвенции.

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Полтавщина по такой же схеме софинансирования через Prozorro закупит 33 автобуса. Требования те же – специализированные ТС для перевозки детей, желтый цвет, экологический формат Euro 5, стоимость не более 3 млн грн.

За это право здесь и других тендерах будут бороться украинские производители.