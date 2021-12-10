Многие легковые автомобили провалили испытания на стабильность при резком маневрировании, но школьный автобус показал на удивление хороший результат.

Лосиный тест является основным маневром уклонения, объезда внезапной преграды на дороге, который каждый водитель должен уметь выполнять правильно, как и автомобиль. До появления электронных систем контроля стабильности это внезапное изменение направления почти наверняка приводило к неконтролируемому заносу и даже вращению автомобиля. Даже сегодня этот тест дается не всем современным автомобилям. Даже спорткарам с хорошим балансом масс, низким центром тяжести и спортивными шинами.

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На противоположной стороне шкалы от спорткаров находятся грузовики и автобусы, которым значительно труднее справиться с резкими маневрами. Или нет?

Производитель электрогрузовиков и автобусов Motiv Power Systems из США провел такое испытание своего среднего школьного автобуса на шасси Е-450. Целью было продемонстрировать, как управляемое компьютером торможение отдельных колес помогает водителю поддерживать контроль в критических или опасных условиях вождения.

На удивление тест не закончился полной катастрофой для автобуса и водителя, показав, что электронные системы контроля устойчивости прошли долгий путь развития и теперь действительно делают такой маневр безопаснее. Итак, “тест на управляемость с двойной сменой полосы движения”, как называют лосиный тест исследователи, для автобуса оказался не таким уж и сложным. Правда, у автобуса электрическая силовая установка, поэтому центр массы у него ниже, чем у аналогов с ДВС.