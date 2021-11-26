Только один из них получил хорошую оценку. В прошлом году три из десяти автомобилей получили такой рейтинг.

Экспертная организация Euro NCAP провела тесты электронных систем помощи и оценила их работу по четырехбалльной шкале. Максимальные четыре балла получил лишь электрический кроссовер BMW.

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Отличный уровень поддержки в испытаниях показал BMW iX3. По три балла получили Cupra Formentor и Ford Mustang Mach-E. На два балла справились электрокар Hyundai Ioniq 5 и гибрид Polestar 2, а компакты Opel Mokka-e и Toyota Yaris получили по одному баллу.

По классификации автономности SAE International, системы помощи всех перечисленных моделей соответствуют автопилоту первого уровня из пяти возможных. Это то, что мы называем адаптивным круиз-контролем – когда автомобиль способен самостоятельно поддерживать заданную скорость и дистанцию к другим автомобилям, а также распознавать дорожные знаки и предупреждать о препятствиях. У каждого из автопроизводителей комплекс электронных помощников имеет свое название и отличается функциями.

Euro NCAP проводит тестирование этих систем с 2018 года. Итоговая оценка зависит от того, насколько хорошо работают вспомогательные системы и от баланса действий человека и машины. То есть, баллы могут быть снижены, если электроника работает без нареканий, но не следит за водителем, позволяя ему не уделять внимание дороге. В прошлом году по четыре балла получили Audi Q8, Mercedes-Benz GLE и BMW 3. Серии.

Нынешний лидер – BMW iX3, оснащенный фирменным комплексом вспомогательных систем Driving Assistant Professional. Электрокар прекрасно справился со всеми испытаниями: кроссовер притормаживал перед перекрестками, распознавал дорожные знаки и снижал скорость при необходимости. Единственное нарекание экспертов вызвала работа мониторинга контроля водителя, которая состоит из датчиков на руле и камеры, направленной на лицо.

Cupra Formentor и его система Travel Assist получили три балла из-за отсутствия проекционного дисплея, салонной камеры и системы помощи при смене полосы движения.

Ford Mustang Mach-E с комплексом Co-Pilot360 не всегда снижает скорость, когда это нужно. А в случае, если водитель потерял сознание, автомобиль не останавливается, а лишь замедляется до 10 километров в час.

Hyundai Ioniq 5 и его система Highway Driving Assist II получили два балла. Низкая оценка объясняется ограниченным функционалом, но главный недостаток в том, что в случае обморока водителя, активные системы отключаются и машина продолжает движение бесконтрольно.

Система Pilot Assist заслужила два балла для Polestar 2, поскольку недостаточно хорошо распознает объекты на дороге, хотя умеет автоматически останавливаться, если с водителем что-то случилось.

Единицу получили Opel Mokka-e, укомплектованый комплексом Advanced Lane Keep Assist, и хэтчбек Toyota Yaris с фирменной Toyota Safety Sense. Оба автомобиля имеют недостаточный функционал электронных помощников.