Система автономного управления Tesla Full Self Driving (FSD) часто критикуется за ошибки, иногда даже с фатальными последствиями. Однако во многих случаях водители сами подвергают себя опасности, пренебрегая правилами пользования системой. Новое требование должно помочь бороться с теми, кто безответственно относится к управлению транспортным средством.

В сети можно найти множество видео, на которых владельцы Tesla хвастаются, что им “удалось обмануть умный автомобиль”, просто закрепив достаточно массивный предмет на руле для имитации рук водителя. Мы также не раз рассказывали о случаях, когда владельцы электромобилей буквально спали на водительском или даже заднем сиденье в то время, как автомобиль двигался по автостраде.

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В результате, компания Tesla вынуждена тратить ресурсы на расследование, судебные иски и способы борьбы с невежеством, вместо того, чтобы сконцентрироваться на совершенствовании самой системы автоматического управления.

Недавно Tesla обновила пакет программного обеспечения до версии 10.5, в которой появились новые условия пользования FSD. Когда пользователь включает режим автоматического управления, на экране электрокара появляется надпись:

“Включив FSD Beta, я даю согласие на то, чтобы Tesla собирала связанные с VIN данные записей с внешних камер транспортного средства и камер салона на случай возникновения серьезной угрозы безопасности или такого события, как столкновение”.

Tesla и раньше использовала кадры из автомобилей, принадлежащих клиентам, но сначала говорила, что это видео помогает в тренировке системы машинного обучения (искусственного интеллекта). Разница в том, что раньше все кадры были анонимными и никогда не связывались с конкретным транспортным средством или его владельцем. Теперь это меняется, поскольку есть привязка к VIN.

Фото: электромобили Tesla с FSD / Tesla