Система автономного управління Tesla Full Self Driving (FSD) часто критикується за помилки, іноді навіть з фатальними наслідками. Однак у багатьох випадках водії самі наражають себе на небезпеку, нехтуючи правилами користування системою. Нова вимога має допомогти боротись із тими, хто безвідповідально ставиться до керування транспортним засобом.

У Мережі можна знайти силу силенну відео, на яких власники Tesla вихваляються, що їм “вдалось обдурити розумний автомобіль”, просто закріпивши достатньо масивний предмет на кермі для імітації рук водія. Ми також не раз розповідали про випадки, коли власники електромобілів буквально спали на водійському чи навіть задньому сидінні у той час, як автомобіль рухався автострадою.

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У результаті, компанія Tesla змушена витрачати ресурси на розслідування, судові позови та способи боротьби з невіглаством, замість того, щоб сконцентруватись на вдосконаленні самої системи автоматичного управління.

Нещодавно Tesla оновила пакет програмного забезпечення до версії 10.5, у якій з’явились нові умови користування FSD. Коли користувач вмикає режим автоматичного управління, на екрані електрокара з’являється напис:

“Увімкнувши FSD Beta, я даю згоду на те, щоб Tesla збирала пов’язані з VIN дані записів із зовнішніх камер транспортного засобу та камер салону на випадок виникнення серйозної загрози безпеці або такої події, як зіткнення”.

Tesla й раніше використовувала кадри з автомобілів, що належать клієнтам, але спочатку казала, що це відео допомагає розробника у тренуванні системи машинного навчання (штучного інтелекту). Різниця в тому, що раніше усі кадри були анонімними й ніколи не пов’язувалися з конкретним транспортним засобом або його власником. Тепер це змінюється, оскільки є прив’язка до VIN.

Фото: електромобілі Tesla з FSD / Tesla