Унікальна система гальмування для електромобілів буде спускати колеса для зменшення гальмівного шляху.

Компанією Mercedes-Benz запатентовано резервний гальмівний пристрій у поєднанні з клапаном, який знижує тиск у шинах. У випадках екстреного гальмування шини спустяться, щоб уповільнити автомобіль у разі відмови гальмівної системи.

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Система складається з центрального блоку керування та блоку зниження тиску повітря, який підключений до шин автомобіля. Ці дві системи спрацьовують, коли виходить з ладу центральний гальмівний блок або є несправність.

В описі патенту згадується, що ця гальмівна система була розроблена з урахуванням електромобілів і гібридів, але також може використовуватися в традиційному автомобілі з ДВС.

Основною причиною появи системи є перехід на нові гальмівні механізми. Оскільки електромобілі використовують рекуперативне гальмування, вони, по суті, мають дві гальмівні системи. Основним методом є ефективне гальмування за допомогою електродвигуна для відновлення енергії. Як тільки акумулятори повністю заряджені, автомобіль повернеться до звичайної системи, як у традиційних авто.

Через складність, сучасні автомобілі використовують технологію гальмування за дротом. Однак інтерфейс користувача залишається незмінним. Водій натискає на педаль, і автомобіль гальмує. Але тепер існує проміжна система, яка повинна вирішити, як використовувати цю гальмівну силу. Водій натискає на педаль, система drive-by-wire фіксує тиск і вирішує, який метод використовувати, щоб уповільнити автомобіль.

Якщо система drive-by-wire виходить з ладу, результати можуть бути катастрофічними. Нещодавно Ford мав проблеми з шістьма моделями Mach-E в Норвегії . Рекуперативна гальмівна система продовжувала рекуперувати енергію, перегріваючи батареї.

Щоб обійти цю проблему, Daimler придумав нову резервну систему. Вона вступає в дію лише тоді, коли головний блок виходить з ладу або навіть має просту помилку. У цьому випадку педаль гальма підключається до резервного блоку, який є основною системою тертя. Головною новою особливістю є клапан випуску повітря, який може знизити тиск в шинах.

Більш плоска шина має більшу площу контакту з дорогою, що збільшує опір коченню. Однак тут важливо втримати баланс, адже якщо тиск понизити надто сильно шина може легко від’єднатися від обода. Це може бути небезпечно. У Mercedes-Benz врахували цей момент.

Систему також можна використовувати для відновлення тиску до початкового рівня, хоча цей конкретний аспект не згадується в розділі основних положень патенту. У поєднанні з системою контролю тиску в шинах автомобіль, оснащений такою системою, може регулювати тиск у шинах.