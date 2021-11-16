Під час випробувань на дальність пробігу в умовах реального світу німецький седан перевершив паспортний показник.

Виміри Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) показують, що Mercedes-Benz EQS 450+ може проїхати 563 км без підзарядки. Однак, у ході експерименту видання Edmunds електричний седан проїхав набагато більше.

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Видання Edmunds тестує кожен електромобіль на одному й тому ж маршруті в Лос-Анджелесі, тому виміри можна вважати досить об’єктивними. Протестований EQS 450+ був оснащений стандартними 20-дюймовими колесами, загорнутими в шини Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 розміром 255/45, накачаних до тиску у 41 psi.

Протягом 12 годин електричний седан намотував кола на треку, подолавши 679,14 км, що на 115 км перевищує показник EPA. Цей результат також виводить EQS 450+ на найвищу позицію серед усіх електромобілів, перевірених Edmunds, включаючи Tesla Model 3 Long Range 2021 року, яка проїхала 555 кілометрів у такому ж режимі руху, Tesla Model S Plaid 2021 року з таким же запасом ходу та Ford Mustang Mach-E California Route 1 Edition із пробігом у 553 км.

Edmunds стверджує, що результати власних замірів точніші, ніж ті, які публікує EPA. Зрештою, дані EPA отримані з тестів, проведених на динамометрі, налаштованому на імітацію міських і шосе маршрутів. Загальна пройдена відстань потім множиться на коригувальний коефіцієнт, а отримана цифра є показником пробігу. З іншого боку тести Edmunds проводяться на реальній дорозі,

Для порівняння, тест Едмундса проводиться на поєднанні міських і шосейних доріг з розподілом приблизно 60 відсотків міста та 40 відсотків шосе, поки акумулятор майже повністю не розрядиться. Пройдена відстань та вказаний бортовим комп’ютером запас ходу, що залишився, складаються для кінцевого результату.