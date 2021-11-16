Во время испытаний на дальность пробега в условиях реального мира немецкий седан превзошел паспортный показатель.

Замеры Агентства по охране окружающей среды (EPA) показывают, что Mercedes-Benz EQS 450+ может проехать 563 км без подзарядки. Однако, в ходе эксперимента издания Edmunds электрический седан проехал гораздо больше.

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Издание Edmunds тестирует каждый электромобиль на одном и том же маршруте в Лос-Анджелесе, поэтому замеры можно считать достаточно объективными. Протестированный EQS 450+ был оснащен стандартными 20-дюймовыми колесами, завернутыми в шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 размером 255/45 и накачанными до давления в 41 psi.

В течение 12 часов электрический седан наматывал круги на треке, преодолев 679,14 км, что на 115 км превышает показатель EPA. Этот результат также выводит EQS 450+ на самую высокую позицию среди всех электромобилей, проверенных Edmunds, включая Tesla Model 3 Long Range 2021 года, которая проехала 555 километров в таком же режиме движения, Tesla Model S Plaid 2021 года с таким же запасом хода и Ford Mustang Mach-E California Route 1 Edition с пробегом в 553 км

Edmunds утверждает, что результаты собственных замеров более точны, чем те, которые публикует EPA. В конце концов, данные EPA получены из тестов, проведенных на динамометре, настроенном на имитацию городских и шоссе маршрутов. Общее пройденное расстояние затем умножается на корректирующий коэффициент, а полученная цифра является показателем пробега. С другой стороны тесты Edmunds проводятся на реальной дороге,

Для сравнения, тест Эдмундса проводится на сочетании городских и шоссейных дорог с распределением примерно 60 процентов города и 40 процентов шоссе, пока батарея почти полностью не разрядится. Пройденное расстояние и указанный бортовым компьютером запас оставшегося хода складываются для конечного результата.