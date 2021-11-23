Уникальная система торможения электромобилей будет спускать колеса для уменьшения тормозного пути.

Компания Mercedes-Benz запатентовала резервное тормозное устройство в сочетании с клапаном, снижающим давление в шинах. В случаях экстренного торможения шины спустятся, чтобы замедлить автомобиль в случае отказа тормозной системы.

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Система состоит из центрального блока управления и блока понижения давления воздуха, подключенного к шинам автомобиля. Эти две системы срабатывают, когда выходит из строя центральный тормозной блок или есть неисправность.

В описании патента упоминается, что эта тормозная система была разработана с учетом электромобилей и гибридов, но может использоваться в традиционном автомобиле с ДВС.

Основной причиной появления системы является переход на новые тормозные механизмы. Поскольку электромобили используют рекуперативное торможение, они по существу имеют две тормозные системы. Основным методом является эффективное торможение с помощью электродвигателя для восстановления энергии. Как только аккумуляторы полностью заряжены, автомобиль вернется в обычную систему, как в традиционных авто.

Из-за сложности современные автомобили используют технологию торможения за проволокой. Однако пользовательский интерфейс остается неизменным. Водитель нажимает на педаль, и автомобиль тормозит. Но теперь существует промежуточная система, которая должна решить, как использовать эту тормозную силу. Водитель нажимает на педаль, система drive-by-wire фиксирует давление и решает какой метод использовать, чтобы замедлить автомобиль.

Если система drive-by-wire выходит из строя, результаты могут быть катастрофическими. Недавно Ford испытывал проблемы с шестью моделями Mach-E в Норвегии. Рекуперативная тормозная система продолжала рекуперировать энергию, перегревая батареи.

Чтобы обойти эту проблему, Daimler придумал новую резервную систему. Она вступает в действие только тогда, когда главный блок выходит из строя или даже имеет простую ошибку. В этом случае педаль тормоза подключается к резервному блоку, который является основной системой трения. Главной новой особенностью является клапан выпуска воздуха, который может снизить давление в шинах.

Более плоская шина имеет большую площадь контакта с дорогой, что увеличивает сопротивление качению. Однако здесь важно удержать баланс, ведь если давление снизить слишком сильно шина может легко отсоединиться от обода. Это может быть небезопасно. В Mercedes-Benz учли этот момент.

Систему можно использовать для восстановления давления до начального уровня, хотя этот конкретный аспект не упоминается в разделе основных положений патента. В сочетании с системой контроля давления в шинах автомобиль, оснащенный такой системой, может регулировать давление в шинах.