Лише один із них отримав гарну оцінку. Минулого року три з десяти автомобілів отримали такий рейтинг.

Експертна організація Euro NCAP провела тести електронних систем допомоги та оцінила їх роботу за чотирибальною шкалою. Максимальні чотири бали отримав лиш електричний кросовер BMW.

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Відмінний рівень підтримки у випробуваннях показав BMW iX3. По три бали отримали Cupra Formentor та Ford Mustang Mach-E. На два бали впорались електрокар Hyundai Ioniq 5 та гібрид Polestar 2, а компакти Opel Mokka-e та Toyota Yaris отримали по одному балу.

За класифікацією автономності SAE International, системи допомоги всіх перерахованих моделей відповідають Автопілоту першого рівня з п'яти можливих. Це те, що ми називаємо адаптивним круїз-контролем – коли автомобіль здатен самостійно підтримувати задану швидкість та дистанцію до інших автомобілів, а також розпізнавати дорожні знаки та попереджати про перешкоди. У кожного з автовиробників комплекс електронних помічників має свою назву і відрізняється функціями.

Euro NCAP проводить тестування цих систем з 2018 року. Підсумкова оцінка залежить від того, наскільки добре працюють допоміжні системи та від балансу дій людини та машини. Тобто, бали можуть знижені, якщо електроніка працює без нарікань, але не стежить за водієм, дозволяючи йому не приділяти увагу дорозі. Минулого року по чотири бали отримали Audi Q8, Mercedes-Benz GLE та BMW 3. Серії.

Цьогорічний лідер – BMW iX3, оснащений фірмовим комплексом допоміжних систем Driving Assistant Professional. Електрокар чудово впорався з усіма випробуваннями: кросовер пригальмовував перед перехрестями, розпізнавав дорожні знаки та знижував швидкість за потреби. Єдине нарікання експертів викликала робота моніторингу контролю водія, що складається з датчиків на кермі та відеокамери, спрямованої на обличчя.

Cupra Formentor та його система Travel Assist отримав три бали через відсутність проєкційного дисплея, салонної камери та системи допомоги при зміні смуги руху.

Ford Mustang Mach-E з комплексом Co-Pilot360 не завжди знижує швидкість, коли це потрібно. А у випадку, якщо водій знепритомнів, автомобіль не зупиняється, а лише сповільнюється до 10 кілометрів на годину.

Hyundai Ioniq 5 та його система Highway Driving Assist II отримали два бали. Низька оцінка пояснюється обмеженим функціоналом, але головний недолік у тому, що у разі непритомності водія, активні системи вимикаються і машина продовжує рух безконтрольно.

Система Pilot Assist заслужила два бали для Polestar 2, оскільки недостатньо добре розпізнає об'єкти на дорозі, хоча вміє автоматично зупинятися, якщо з водієм щось трапилось.

Одиницю отримали Opel Mokka-e, укомплектований комплексом Advanced Lane Keep Assist, та хетчбек Toyota Yaris із фірмовою Toyota Safety Sense. Обидва автомобілі мають недостатній функціонал електронних помічників.