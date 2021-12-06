Электрокары имеют низкий центр массы, поэтому проходят подобные испытания легче, чем одноклассники с ДВС. Но корейский новичок справился с задачей даже лучше некоторых электрокаров.

Среди автомобилей с ДВС раньше было немало машин, которые становились на два колеса или даже опрокидывались во время лосиного теста. Современные автомобили почти не показывают такого поведения в тестах на управляемость, что делает довольно скучным видео с ними, но означает, что эти авто будут безопасными на дороге. Поэтому лучше скучное видео, чем веселая авария.

Смотрите также: Тест-драйв Opel Mokka: свежий глоток бодрости

Электрический кроссовер Kia EV6 прошел очередные испытания от km77.com. Электрокар показал отличную скорость входа в маневр, которую можно сравнить с некоторыми высокопроизводительными спорткарами. Его результат оказался выше эталонных 77 км/ч, пусть и лишь на единицу. Но показать скорость вхождения в 78 км/ч смогли не так много автомобилей из десятков, протестированных испанскими экспертами в последнее время.

EV6 сумел показать лучший результат чем такие электромобили, как Porsche Taycan Cross Turismo (лучшая попытка – 77 км/ч) и Volkswagen ID4 (73 км/ч), который является прямым конкурентом EV6. Он также оказался искуснее таких спорткаров с ДВС, как Mercedes-AMG A45 S (75 км/ч) и BMW M235i (68 км/ч).

В целом электрический Kia поразил тестировщиков km77.com. Они отметили, что поведение автомобиля во время выполнения маневров было безопасным и предсказуемым. Управление EV6 было описано как точное, что придало водителю больше уверенности в резких маневрах.