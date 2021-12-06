Електрокари мають низький центр маси, тому проходять подібні випробування легше, ніж однокласники з ДВЗ. Але корейський новачок впорався з завданням навіть краще за деякі електрокари.

Серед автомобілів з ДВЗ раніше було чимало машин, які ставали на два колеса чи навіть перекидалися під час лосиного тесту. Сучасні автомобілі майже не показують такої поведінки у тестах на керованість, що робить досить нудним відео з ними, але означає, що ці авто будуть безпечними на дорозі. Тому краще нудне відео, ніж весела аварія.

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Електричний кросовер Kia EV6 пройшов чергові випробування від km77.com. Електрокар показав чудову швидкість входу в маневр, яку можна порівняти з деякими високопродуктивними спорткарами. Його результат виявився вищим за еталонні 77 км/год, нехай і лише на одиницю. Та показати швидкість входження у 78 км/год змогли не так багато автомобілів з десятків, протестованих іспанськими експертами останнім часом.

EV6 зумів показати кращий результат за такі електромобілі, як Porsche Taycan Cross Turismo (краща спроба – 77 км/год) та Volkswagen ID4 (73 км/год), який є прямим конкурентом EV6. Він також виявився вправнішим за спорткари такі з ДВЗ, як Mercedes-AMG A45 S (75 км/год) та BMW M235i (68 км/год).

Загалом електричний Kia вразив тестувальників km77.com. Вони відзначили, що поводження автомобіля під час виконання маневрів було безпечним і передбачуваним. Керування EV6 було описано як точне, що надало водієві більше впевненості в різких маневрах.