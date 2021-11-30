15:38, 30 листопада 0

Які асоціації у вас виникають при слові "Мокка"? Припускаю, що на думку приходить смачний кавовий напій. Проте у Opel надали йому нового значення: так назвали кросовер, який згодом став бестселером бренду.

Opel ще в 2012 році вигадав свій спосіб приготування "Мокки" у вигляді компактного кросовера, створеного на платформі Gamma 2. З того часу цей автомобіль кілька разів ставав бестселером не лише в класі, але й для усього бренду.

Нинішній Opel Mokka – це вже зовсім інша "кухня". Німецький бренд вже входить до концерну Stellantis, який розпочав його оновлення та “омолодження”. Opel Mokka тепер створений на універсальній платформі СМР – одній з найбільш сучасних та технологічних в автопромі, бо здатна змінювати свою конфігурацію в залежності від класу авто (навіть для електромобілів).

Яскраво!

Попри те, що Opel Mokka зменшив свої пропорції, це пішло йому на користь. Довжина кросовера скоротилася на 12 см, а вага на 120 кіло. А колісна база навіть збільшилася, що позитивно позначилось на внутрішньому просторі.

Щодо зовнішності, то Mokka претендує на звання найяскравішого кросовера року. Адже дизайн космічний! Новий передок, який вперше дебютував саме на "Мокка", називається Opel Vizor. Чорна лакована панель замість решітки радіатора, вузькі фари – все це нагадує відкрите забрало шолома, і так, тепер це новий фірмовий стиль "Опеля"!

Дізнатись більше про Opel Mokka

До того ж сьогодні у нас в руках нова версія GS Line, у якій ви за замовчуванням отримуєте чорний дах, червоні акценти на кузові та матричні LED фари (для даного класу це відмінно!), а от чорний капот – за бажанням. В салоні також виділяються червоний контур панелі приладів і центрального екрану, такі ж вставки в кріслах. А торпедо оздоблено під кевлар. Знаєте, що нагадує мені такий мікс? Яскраві кольори кузова в комбінації з чорним дахом і чорним капотом – ніби политі згори чорним шоколадом. Хоча, це вже не мокачино виходить, а глазуроване морозиво… Втім, серед набридлого потоку однаково-сірих машин хоч ковток кави, хоч смак морозива з шоколадом – це вже дуже бадьорить. Особливо для прогресивної молоді, якій набив оскомину звичний набір рішень, що десятки років поспіль використовують автомобільні дизайнери.

Німецькі штрихи

Mokka став першою моделлю бренду, яка отримала в салоні так звану Pure Panel, тобто цифрову панель приладів, з’єднану з центральним екраном. В стартовій комплектації Elegance екрани приладової панелі та мультимедійки – по 7 дюймів, у топовій – вже 12 та 10 дюймів. Але німці не були б німцями, якби не зберегли фізичні кнопки для керування головними функціями, наприклад для швидкого доступу до клімат-контролю. Зрозуміло, що можна підключити Apple Car Play та Android Auto. GS Line вирізняється ще й тим, що має алюмінієві накладки на педалях.

Також цікаво тест-драйв Opel Corsa

Іншою рисою, яка одразу впадає в око, є коротенький селектор АКП. На центральній консолі є найбільший дефлектор з тих, які я бачив в сучасних машинах.Opel Mokka славиться своїми ергономічними кріслами, які мало того, що зручні та добре обхоплюють тіло, та ще й мають сертифікат від AGR (Німецької Асоціації з лікування та профілактики проблем хребта).

Є підігрів керма і передніх крісел, проте без електроприводів. І хоча, щоб сісти на задній ряд сидінь, людям зі зростом 190 см+ може бути дискомфортно, місця їм над головою і перед ногами вистачає. В багажник входить 350 літрів. Це трохи більше, ніж у Opel Corsa з її 309 л, але менше, ніж у попередньої Mokka на 6 літрів. У будь-якому разі, найнеобхідніше для повсякденного життя у нього поміститься.

Турбінка – не лише під капотом

На відміну від попередника, мотор в нового Opel Mokka лише трициліндровий, об'ємом 1,2 літри. Він може бути на 100 або 130 сил, з МКП чи автоматом Aisin на 8 передач.

А тепер – за кермо. Тут у мене, як і у двигуна "Мокки", наче якась турбінка включилася. Адже під капотом дуже титулований агрегат - серії PureTech. Двигун в 1,2 літри кілька разів визнавали кращим двигуном року. В нашій версії воно видає 130 сил і 230 Нм тяги. Моменту вистачає, тим паче що він розвивається з низів, тобто з 1750 об/хв. Та головне, що автомат тут на 8 передач шикарно жонглює тягою. Трициліндровики PureTech працюють тихіше і більш збалансовано, ніж у конкурентів з такою ж кількістю циліндрів. До того ж вони випускаються ще з 2012 року, тож виявилися надійнішими, ніж опоненти.

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Прискорюється така Mokka до "сотні" за 9,2 с. Це дуже гарний показник для класу. На секунду швидше за 125-сильну Ford Puma чи навіть на дві – за Toyota C-HR. Звичайно, від такої динаміки не темніє в очах від перенавантажень, адже Мокка створена для міста, а не для гоночної траси.

Ми на мить навіть засумнівалися у реальних показника цього мотору і завезли Mokka на динамометричний стенд. Виявилося, що він видає навіть більше, ніж декларує виробник! 133 сили замість 130-ти! А от обертальний момент не вдалося докрутити до обіцяних 230 Нм, бо автомат не дає втримати обрану передачу і підтинає наступну. Якби не це, то наш тест перевершив би показники заводу.

А яка підвіска! Просто бомба. На перший погляд вона жорсткувата, але тримає удар, як ралійна ходова. Враховуючи скромну масу в 1300 кіло та балку ззаду, Mokka дуже впевнено почувається у віражах, легко гальмує і керувати такою машиною приємно. І це при тому, що тут доволі високий профіль гуми. Підвіска гарно збалансована по жорсткості, що допомагає їй вправно “з’їдати” розбитий асфальт. Щоправда, на високих швидкостях жоден міський кросовер не витримає наших доріг – тож не загравайтесь.

Кнопка перемикання режимів їзди дає можливість обрати з-поміж Sport, Normal та Eco. Я часто вмикаю Sport, аби швидше стартанути зі світлофора чи пройти зв’язку поворотів, але голос мотора не змінюється, зате стають гострішими реакції. Спортрежим за кермом "Мокки" пришвидшує пульс як гарна кава. Але на диво завдяки гарному запасу тяги й класному автомату більшість часу я їжджу саме в Normal. А Eco дозволяє трохи приборкати темперамент - якщо вірити характеристикам, можна в середньому вкладатися в 5 літрів. На практиці – все так! Ось де дається взнаки скромна маса і маленький об’єм!

Вночі дуже сподобалась робота матричних світлодіодних фар. Раніше такі ставили лише на преміальні бренди. У них є розподіл світла для міста, автомагістралі та середмістя, а також регулювання кута нахилу в залежності від навантаження у машині. Дальнє світло вмикається автоматично, промінь спрямовується у сторону повороту вслід за рухом керма. Тобто жодних дій з регулюванням світла вночі робити не потрібно. І при цьому нікого не сліпиш та бачиш максимум за наявних дорожніх умов.

Складний вибір

В той час як не у всіх автовиробників є субкомпактні кросовери, у Opel є одразу два кросовери В-сегменту. Адже окрім Mokka в лінійці є ще й Crossland. Хоча останній здається мені більш практичним вибором, а Mokka - більш емоційним. Це як вподобання кавомана: одному, щоб прокинутись, достатньо еспресо, а іншому треба щось більш вишукане – приміром, мокачино.

Ну і наостанок, про ціни. Поки що кросовер представлений у двох версіях комплектації Elegance та одній – GS Line. У Elegance є вибір з-поміж 100-сильного варіанта 1,2 з механічною КП на 6 передач за 579 900 грн й потужнішої версії на 130 сил та автоматом на 8 передач (коштує вона 673 000 грн). Топ версія з більш потужним силовим агрегатом та АКП називається GS Line, вона має ціну 723 600 грн. Щобільше, у нас з’явиться і електрична Mokka-e, але вже у 2022 році.

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Текст: Сергій Волощенко Фото: Антон Моторний