Ціна новинки у максимальній комплектації становить 939 300 грн, тобто 34,8 тисячі доларів.

Ще на етапі проектування нового покоління Opel Mokka, у конструкцію цього кросовера було закладено можливість створення електричної версії. Адже використання багатофункціональної модульної платформи CMP (Common Modular Platform) дозволяє встановити різні типи силових агрегатів: бензинові двигуни, турбодизель або навіть електромотор. Для живлення останнього використовується тяговий Літій-Іонний акумулятор типу з робочою напругою 350 вольт та ємністю 50 кВтг, завдяки чому електромобіль Opel Mokka-e має запас ходу до 324 км (залежно від навантаження, стилю управління, навколишньої температури).

Також цікаво тест-драйв Opel Mokka з бензиновим двигуном

Opel Mokka-e має електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.) і обертовим моментом 260 Нм: обидва показники є рекордними для поточної лінійки Opel Mokka! Завдяки йому електрокросовер Opel Mokka-e демонструє розгін 0-100 км/год за 9,2 секунди та максимальну швидкість 150 км/год.

Водій може вибрати один із трьох режимів руху – Eco, Normal, Dynamic. Наявність вбудованого зарядного пристрою (інвертора) потужністю 11 кВт спрощує зарядку: 30 хвилин для заповнення ємності акумулятора до рівня 80% при використанні публічних зарядних станцій потужністю до 100 кВт або в домашніх умовах всього 5 годин від зарядного пристрою типу wallbox, який можна встановити вдома, на паркінгу, в офісі.

Для ринку України концерн Stellantis пропонує загальноєвропейські умови гарантії на автомобіль та батарею. Так, автомобіль має стандартні умови гарантії 3 роки або 100 000 км (залежно від того, що настане раніше). Своєю чергою, на батарею та тягове обладнання гарантія діятиме протягом 8 років або 160 000 км із збереженням мінімальної ємності батареї на рівні 70%.

До продажу та обслуговування електромобілів готові дилери у містах Київ, Харків, Львів, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Кропивницький.

Порівняно з автомобілями із ДВС у “Мокки” істотно змінилася лише маса – електромобіль важить 1598 кг, більша частина з яких зібрана в нижній частині кузова: таким чином, досягається зниження центру маси та покращення стійкості в поворотах.

До речі Opel Astra нового покоління буде доступний в Україні з 2022 року

В Україні Opel Mokka-e представлений виключно в максимальній комплектації Ultimate, до якої додано наступне обладнання: матричні адаптивні світлодіодні фари Matrix LED, 12-дюймова РК-панель приладів, 10-дюймовий сенсорний дисплей та мультимедіа NAVI PRO, адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки Stop&Go, система попередження про зіткнення та екстрене гальмування Active Safety Brake, моніторинг “сліпих зон” дзеркал заднього виду, активна система утримання в смузі руху Lane Positioning Assist, клімат-контроль, функція автоматичного паркування, камера заднього виду з 180-градусним оглядом, підігрів сидінь і керма, 2-колірне забарвлення кузова (дах і капот чорного кольору), хромовані молдинги, легкосплавні 18-дюймові колісні диски, тд.

Новий електричний кросовер Opel Mokka-e вже доступний українським покупцям: сформовані прайс-листи та відкритий прийом замовлень, перша партія електромобілів уже йде в Україну.