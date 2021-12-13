Цена новинки в максимальной комплектации составляет 939 300 грн, то есть 34,8 тысячи долларов.

Еще на этапе проектирования нового поколения Opel Mokka, в конструкцию этого кроссовера была заложена возможность создания электрической версии. Ведь использование многофункциональной модульной платформе CMP (Common Modular Platform) позволяет установить различные типы силовых агрегатов: бензиновые двигатели, турбодизель или даже электромотор. Для питания последнего используется тяговый Литий-Ионный аккумулятор типа с рабочим напряжением 350 вольт и емкостью 50 квтч, благодаря чему электромобиль Opel Mokka-e имеет запас хода до 324 км (в зависимости от нагрузки, стиля управления, окружающей температуры).

Также интересно Тест-драйв Opel Mokka с бензиновым двигателем

Opel Mokka-e имеет электромотор мощностью 100 кВт (136 л. с.) и крутящим моментом 260 Нм: оба показателя являются рекордными для текущей линейки Opel Mokka! Благодаря ему електрокроссовер Opel Mokka-e демонстрирует разгон 0-100 км/ч за 9,2 секунды и максимальную скорость 150 км/час.

Водитель может выбрать один из трех режимов движения-Eco, Normal, Dynamic. Наличие встроенного зарядного устройства (инвертора) мощностью 11 кВт упрощает зарядку: 30 минут для заполнения емкости батареи до уровня 80% при использовании публичных зарядных станций мощностью до 100 кВт или в домашних условиях всего 5 часов от зарядного устройства типа wallbox, который можно установить дома, на парковке, в офисе.

Для рынка Украины концерн Stellantis предлагает общеевропейские условия гарантии на автомобиль и батарею. Так, автомобиль имеет стандартные условия гарантии 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). В свою очередь, на батарею и тяговое оборудование гарантия будет действовать в течение 8 лет или 160 000 км с сохранением минимальной емкости батареи на уровне 70%.

К продаже и обслуживанию электромобилей готовы дилеры в городах Киев, Харьков, Львов, Запорожье, Одесса, Николаев, Кропивницкий.

По сравнению с автомобилями из ДВС у "Мокки" существенно изменилась лишь масса – электромобиль весит 1598 кг, большая часть из которых собрана в нижней части кузова: таким образом, достигается снижение центра массы и улучшение устойчивости в поворотах.

Кстати Opel Astra нового поколения будет доступен в Украине с 2022 года

В Украине Opel Mokka-e представлен исключительно в максимальной комплектации Ultimate, к которой добавлено следующее оборудование: матричные адаптивные светодиодные фары Matrix LED, 12-дюймовая ЖК-панель приборов, 10-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедиа NAVI PRO, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки Stop&Go, система предупреждения о столкновении и экстренного торможения Active Safety Brake, мониторинг “слепых зон” зеркал заднего вида, активная система удержания в полосе движения Lane Positioning Assist, климат-контроль, функция автоматической парковки, камера заднего вида со 180-градусным обзором, подогрев сидений и руля, 2-цветовое окраска кузова (крыша и капот черного цвета, хромированные молдинги, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски, тд.

Новый электрический кроссовер Opel Mokka-e уже доступен украинским покупателям: сформированы прайс-листы и открыт прием заказов, первая партия электромобилей уже идет в Украину.