Какие ассоциации у вас возникают при слове "Мокка"? Предполагаю, что на ум приходит вкусный кофейный напиток. Однако в Opel придали ему новое значение: так назвали кроссовер, который впоследствии стал бестселлером бренда.

Opel еще в 2012 году придумал свой способ приготовления "Мокки" в виде компактного кроссовера, созданного на платформе Gamma 2. С того времени этот автомобиль несколько раз становился бестселлером не только в классе, но и для всего бренда.

Нынешний Opel Mokka – это уже совсем другая "кухня". Немецкий бренд уже входит в концерн Stellantis, который начал его обновление и “омоложение”. Opel Mokka теперь создан на универсальной платформе СМР – одной из самых современных и технологических в автопроме, потому что способной изменять свою конфигурацию в зависимости от класса авто (даже для электромобилей).

Ярко!

Несмотря на то, что Opel Mokka уменьшил свои пропорции, это пошло ему на пользу. Длина кроссовера сократилась на 12 см, а вес на 120 кило. А колесная база даже увеличилась, что положительно сказалось на внутреннем пространстве.

Что касается внешности, то Mokka претендует на звание самого яркого кроссовера года. Ведь дизайн космический! Новый передок, впервые дебютировавший именно на "Мокке", называется Opel Vizor. Черная лакированная панель вместо решетки радиатора, узкие фары – все это напоминает открытое забрало шлема, и да, теперь это новый фирменный стиль "Опеля"!

К тому же сегодня у нас в руках новая версия GS Line, в которой вы по умолчанию получаете черную крышу, красные акценты на кузове и матричные фары (для данного класса это отлично!), а вот черный капот – по желанию.

В салоне также выделяются красный контур панели приборов и центрального экрана, такие же вставки в креслах. А торпеда разукрашена под кевлар. Знаете, что напоминает мне такой микс? Яркие цвета кузова в комбинации с черной крышей и черным капотом – будто политые сверху черным шоколадом. Хотя, это уже не мокачино получается, а глазированное мороженое... Впрочем, среди поднадоевшего потока одинаково-серых машин хоть глоток кофе, хоть вкус мороженого с шоколадом – это уж очень бодрит. Особенно для прогрессивной молодежи, которой набил оскомину привычный набор решений, используемый автомобильными дизайнерами десятки лет подряд.

Немецкие штрихи

Mokka стала первой моделью бренда, которая получила в салоне так называемую Pure Panel, то есть цифровую панель приборов, соединенную с центральным экраном. В стартовой комплектации Elegance экраны приборной панели и мультимедийки – по 7 дюймов, в топовой – уже 12 и 10 дюймов. Но немцы не были бы немцами, если бы не сохранили физические кнопки для управления главными функциями, например для быстрого доступа к климат-контролю. Понятно, что можно подключить Apple Car Play и Android Auto. Версия GS Line отличается еще и тем, что имеет алюминиевые накладки на педалях.

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Другой чертой, которая сразу бросается в глаза, является небольшой селектор АКП. На центральной консоли есть самый большой дефлектор из тех, которые я видел в современных машинах.Opel Mokka славится своими эргономичными креслами, которые мало того, что удобны и хорошо обхватывают тело, да еще и имеют сертификат от AGR (Немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника).

Есть подогрев руля и передних кресел, однако без электроприводов. И хотя процесс посадки на задний ряд людям с ростом 190 см+ не самый удобный, места им над головой и перед ногами хватает. В багажник вмещается 350 литров. Это немного больше, чем у Opel Corsa с ее 309 л, но меньше чем у предыдущей Mokka на 6 литров. В любом случае, самое необходимое для повседневной жизни в него поместится.

Турбинка – не только под капотом

В отличие от предшественника, мотор у нового Opel Mokka лишь трехцилиндровый, объемом 1,2 литра. Он может быть на 100 или 130 сил, с МКП или автоматом Aisin на 8 передач.

А теперь – за руль. Тут у меня, как и у двигателя "Мокки", словно какая-то турбинка включилась. Ведь под капотом очень титулованный агрегат – серии PureTech. Мотор в 1,2 литра несколько раз признавали лучшим двигателем года. В нашей версии он выдает 130 сил и 230 Нм тяги. Момента хватает, тем более что он начинается с низов, то есть с 1750 об/мин. Но главное, что автомат здесь на 8 передач шикарно жонглирует тягой.

Трехцилиндровики PureTech работают тише и более сбалансировано, чем у конкурентов с таким же количеством цилиндров. К тому же они выпускаются еще с 2012 года, поэтому оказались надежнее, чем оппоненты.

Шоурум модели Opel Mokka

Ускоряется такая Mokka до "сотни" за 9,2 с. Это очень хороший показатель для класса. На секунду быстрее 125-сильной Ford Puma или даже на две – чем Toyota C-HR. Конечно, от такой динамики не темнеет в глазах от перегрузок, но ведь Мокка создана для города, а не для гоночной трассы.

Мы на мгновение даже усомнились в реальных показателя этого мотора и завезли Mokka на динамометрический стенд. Оказалось, что он выдает даже больше, чем декларирует производитель! 133 силы вместо 130-ти! А вот крутящий момент не удалось докрутить до обещанных 230 Нм, потому что автомат не дает удержать выбранную передачу и подсекает следующую. Если бы не этот факт, то наш тест превзошел бы показатели завода.

А какая подвеска! Просто бомба. На первый взгляд она жестковата, но держит удар, как раллийная ходовая. Учитывая скромную массу в 1300 кило и балку сзади, Mokka очень уверенно чувствует себя в виражах, легко тормозит и управлять такой машиной приятно. И это при том, что здесь довольно высокий профиль резины. Подвеска хорошо сбалансирована по жесткости, что помогает ей ловко “съедать” разбитый асфальт. Правда, на высоких скоростях ни один городской кроссовер не выдержит наших дорог – так что не заигрывайтесь.

Кнопка переключения режимов езды дает возможность выбрать среди Sport, Normal и Eco. Я часто включаю Sport, чтобы быстрее стартануть со светофора или пройти связку поворотов, но голос мотора не меняется, зато становятся острее реакции. Спортрежим за рулем "Мокки" ускоряет пульс как хороший кофе. Но на удивление благодаря хорошему запасу тяги и классному автомату большую часть времени я езжу именно в Normal. А Eco позволяет немного обуздать темперамент – если верить характеристикам, можно в среднем вкладываться в 5 литров. На практике – все так! Вот где сказывается скромная масса и маленький объем!

Ночью очень понравилась работа матричных светодиодных фар. По словам представителей Opel, Mokka первой в классе B-SUV предлагает такие. У них есть распределение света для города, автомагистрали и пригорода, а также регулировка угла наклона в зависимости от нагрузки в машине. Дальний свет включается автоматически, луч устремляется в сторону поворота вслед за движением руля. То есть никаких действий по регулировке света ночью делать не нужно. И при этом никого не слепишь и видишь максимум при соответствующих дорожных условиях.

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Сложный выбор

В то время как не у всех автопроизводителей есть субкомпактные кроссоверы, у Opel есть сразу два кроссовера В-сегмента. Ведь кроме Mokka в линейке есть еще и Crossland. Хотя последний кажется мне более практичным выбором, а Mokka – более эмоциональным. Это – как предпочтения кофемана: одному, чтобы проснуться, достаточно эспрессо, а другому нужно что-то более изысканное, к примеру, мокаччино.

Ну и напоследок, о ценах. Пока кроссовер представлен в двух версиях комплектации Elegance и одной – GS Line. В Elegance есть выбор из 100-сильного варианта 1,2 с механической КП на 6 передач за 579 900 грн и более мощной версии на 130 сил и автоматом на 8 передач (стоит она 673 000 грн). Топ версия с более мощным силовым агрегатом и АКП называется GS Line, она имеет цену 723 600 грн. Вдобавок, совсем скоро в Украину приедет электрическая версия модели – Mokka-e, причем вскоре мы узнаем ее стоимость.

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Текст: Сергей Волощенко Фото: Антон Моторный