19:31, 26 ноября 0

Городской хэтчбек В-класса выглядит современно и дорого, задорно едет и оборудован максимальным количеством технологических решений.

Это раньше городские хэтбеки были простыми и маленькими. Смотря на Opel Corsa F в максимальной комплектации Elegance Plus, можно согласиться разве что с компактными размерами. Но даже с первого взгляда видно, что автомобиль "нафарширован" не хуже, чем дорогие внедорожники и премиальные седаны.

Немецкие корни

Шестое поколение хэтчбека Corsa, которое появилось на конвейере в прошлом году, заимствовало от концерна PSA платформу под названием СМР, которая позволяет маневрировать между габаритами и легко перевоплотиться с ДВС в электрическую версию.

Больше об Opel Corsa – в шоу-руме

Как и подобает хэтчбекам В-класса, в Opel Corsa четкий и "сбитый" силуэт, украшенный фирменными элементами немецкого дизайна. Большие логотипы, выразительная решетка радиатора, противотуманки и воздухозаборники на бамперах придают автомобилю характер серьезного "бойца". А черные зеркала, колесные диски и темная крыша с панорамным стеклом, которая переходит в огромный спойлер, говорит о спортивной составляющей. Технологичность модели выдают сложные светодиодные фары с зигзагообразным рисунком ходовых огней, которые удлиняют линию на решетке радиатора. Смотря на Opel Corsa с любого ракурса, в ней больше прослеживается мужество, чем "ми-ми-ми". Вышел некий "унисекс"!

Салон по-немецки строгий, более того – эргономичность может быть образцом. Огромные диапазоны регулировки передних кресел и руля позволяют не только удобно поместиться людям с разным ростом или телосложением, а также выбрать любимый тип посадки – полулежа расслабленный или по-минивеновски высокий. Руль имеет тонкий обод и очень интересные органы управления – например, звук аудиосистемы регулируется прорезиненным джойстиком.

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Поразительно, что в хэтчбеке В-класса установлены два огромных экрана! Вместо панели приборов – цветной "телевизор", изображение на котором можно изменить в зависимости от предпочтений. Мне лично очень нравится карта навигации, которая вращается вместе с поворотом руля. Но есть и другие режимы – борткомпьютера или проекции автомобиля на дорогу, как в компьютерной игре.

10-дюймовый дисплей мультимедийной системы встроен в центральную консоль и еще немного наклонен и развернут к водителю. Это очень удобно! Почему в других авто так не делают? Во-первых, так экран выглядит очень гармонично – выключенным его почти не видно. Во-вторых, не отсвечивает на солнце – у него матовое покрытие. А самое главное – рука минимально отклоняется от руля, чтобы настроить какую-то опцию. Действительно эргономично выверенное решение.

Пассажир рядом с водителем тоже видит этот экран, а еще у него есть доступ к просто огромному "бардачку" – как он мог поместиться в небольшое авто? Одним словом, немцы – что тут скажешь. Еще одна полочка для телефона находится под климат-контролем. А еще в ней незаметно "плавает" акула – "пасхалка" от разработчиков интерьера Opel.

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Конечно, на втором ряду не так просторно. Особенно в плечах. Но это же дань классу – проехать полчаса сможет с комфортом даже взрослый, а детям будет удобно и во время долгого путешествия. Зато стеклянная крыша по всей поверхности дает ощущение пространства и "воздушности" салона.

Багажник средний по меркам класса, однако полностью обит войлоком и имеет низкий порог, поэтому загружать его очень удобно.

Первый парень в городе

Яркая внешность Opel Corsa соответствует и динамическим характеристикам – 130-сильный бензиновый турбодвигатель, который также устанавливается на DS 3 Crossback и Peugeot 2008, с помощью 8-ступенчатого "автомата" разгоняет небольшой хэтч до сотни за 8,7 секунды. И при этом с приятным басовитым звуком! За рулем кажется, что это происходит гораздо быстрее.

Более того, Corsa может разогнаться и до второй сотни! На украинских дорогах, конечно, это незаконно, так что поверим производителю. Расход топлива также сильно зависит от стиля вождения. Производитель заявляет о 5,5 л в городе, однако на самом деле мне в тестовом режиме удалось достичь семи с половиной.

Силовой агрегат можно настроить в соответствии с настроением водителя. Тянешься в пробке – можно установить режим "эко", везешь жену на работу – хватит и "нормального", а когда есть настроение "похулиганить" – спортивный. Для ценителей "механики" есть возможность переключать передачи подрулевыми лепестками.

Маневренность небольшого хэтчбека позволяет лихо обходить медленный транспорт и азартно преодолевать затяжные повороты. У автомобиля нейтральная поворачиваемость, и он четко слушается руля.

Поработали в новом Opel Corsa и над подвеской. В ней найден компромисс между жесткостью оживленного хэтча и мягкостью городского авто. Она не дает сильно наклоняться в резких поворотах и ​​плавно поглощает неровности отечественных дорог.

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Полный "фарш"

Смотря на "телевизор" вместо панели приборов, я мог бы предположить, что Corsa имеет огромный набор ассистентов водителя. И это действительно так. Большинство из них отображается на этом экране.

Opel Corsa следит за разметкой и дорогой; она мягко выравнивает траекторию, если без поворотника машина выезжает за пределы собственного ряда. Если водитель "поймал ворону", сначала предупредит сигналом и красным треугольником на панели, а если тот не отреагировал – затормозит вместо него. При невнимательном вождении система оповестит о чрезмерной усталости. Также Corsa "видит" знаки ограничения скорости и рекомендует водителю не превышать ее. Правда, эта функция в украинских условиях работает не всегда корректно. Указателями на боковых зеркалах Corsa сообщает о помехе сбоку в "слепой зоне". А камера заднего вида отображает картинку не только позади, но как бы сверху. Правда, размещена она слишком низко, возле номерного знака, поэтому парковаться перед высокими внедорожниками сначала страшно.

Приятно ездить на Corsa ночью – автоматический дальний свет включается самостоятельно, когда впереди нет машин. Но как только они появляются из-за угла – переключается на ближний.

Opel Corsa в Украине предлагается в трех комплектациях. Первая – базовая, ориентированная прежде всего для корпоративных клиентов. У нее 75-сильный атмосферный двигатель, механическая коробка передач и кондиционер, базовый набор систем безопасности, галогенные фары и стальные диски колес. И цена демократична как для немецкого авто – 464 900 грн. ($16 500).

Две "старшие" комплектации – уже с турбомотором на 130 "лошадей" и 8-ступенчатым автоматом. Тоже для этого класса незаурядно. В них LED-свет с ассистентом дальнего, климат-контроль, медиасистема с Android Auto и Apple Car Play, полный набор ассистентов водителя. Максимальная комплектация за 648 400 грн ($23 000) отличается от средней размером экрана мультимедиа (10 дюймов вместо 7), бесключевым доступом, панорамной крышей и черными дисками.

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Таким образом, новая Opel Corsa воплотила в себе лучшие черты городских хэтчбеков – компактные размеры, агрессивную внешность, отличную маневренность и динамику. За рулем Corsa получаешь истинное наслаждение от вождения – как в городских условиях, так и в дальних путешествиях. К тому же нынешнее поколение модели получило все современные системы безопасности и ассистенты водителя, которые делают путешествие еще более приятным и безопасным.

Автор: Сергей Матусяк

Фото Максима Швыдкого