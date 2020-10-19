У этого кроссовера много необычного: силуэт, фары, ручки дверей и оформление салона. Но одновременно все это очень стильно. Одним словом - авангард во всей его красе.
DS 3 Crossback – вторая модель премиального бренда DS Automobiles, представленная в Украине. Почти год назад эта премиум-марка начала экспансию Украиной с флагманского DS 7 Crossback, а теперь продолжила с более компактным кроссовером.
Интересно, что в отличие от глобальной тенденции автопроизводителей создавать похожие друг на друга модели в рамках одного бренда, DS Automobiles пошла другим путем. Среди общих или схожих элементов двух моделей – оформление задней части и фонарей, решетка радиатора. Другие элементы отличаются, хотя это никак не уменьшает узнаваемость бренда. Конечно, для автознатоков. Большинство же украинцев с удивлением выворачивают головы за серым космолетом. Ведь бренд еще новый, свежий и не приевшийся.
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Изысканный кроссовер
Новый DS 3 – это компактный кроссовер В-класса, и Crossback в названии еще больше подчеркивает его родство с SUV. На стильных 18-дюймовых дисках он как бы возвышается над землей. Автомобиль интересно рассматривать с разных сторон. Спереди выделяется огромная решетка радиатора и сложные по форме фары, у которых светодиодное продолжение к низу бампера. Главный элемент профиля – волна, которая поднимается плавным треугольником возле средней стойки. Это дизайнерское решение заимствовано из предыдущего поколения DS 3.
Сзади внимание привлекают не только узкие фонари, соединенные хромированной перемычкой, но и вогнутые воздуховоды по бокам и массивные патрубки выхлопной системы. В общем автомобиль представляется как нечто неземное, словно космолет с другой планеты. Причем есть одно действо, которое довершает это ощущение: когда подходишь к машине с ключом, она выпускает из всех четырех дверок скрытые ранее ручки…
Зачем тут руль?
Автомобили концерна PSA всегда отличались нетривиальным дизайном, но в DS Automobiles они, похоже, превзошли себя. В салоне DS 3 Crossback ощущение космического корабля не покидает. Но зачем здесь руль и центральный дисплей? Он выдает транспортное средство, которое передвигается обычными дорогами.
Согласно концепции бренда DS Automobiles, он демонстрирует авангард технологий. Причем с использованием ДНК бренда, который заложен в нем от рождения. Например, все кнопки управления имеют ромбовидную форму. Из-за сходства с бриллиантами. Но это еще не все: большинство этих кнопок – сенсорные!
А между водителем и пассажиром размещен целый арсенал металлических кнопок – они прямоугольные, но со светящимися при активации треугольниками и ромбиками. Это органы управления окнами, дверями и режимами движения. В начале непривычно, надо приноровиться. Однако уже через несколько дней руки самостоятельно попадают на нужные кнопки.
Панель приборов – квадратный экран с металлическими рамками, которые как бы отдаляют его от водителя. В зависимости от предпочтений владельца стили "обоев" широкого центрального дисплея и панели приборов можно менять.
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Уютный космолет
Но не все сделано здесь в стиле "хай-тек". Материалы обивки создают в салоне большой уют, и это в звездном шаттле! Наше исполнение автомобиля Performance Line+ предусматривает мягкую на обзор и прикосновение алькантару, которой оклеена верхняя часть салона. Она имеет выраженную волокнистую структуру, поэтому панель можно погладить и она изменит "прическу". Крыша также темная, что тоже добавляет изысканности интерьеру. Сиденья – из трех видов материалов: жаккардовая ткань, кожа и алькантара. Приятно на ощупь, да и держит надежно.
Еще одна приятная мелочь – в центре торпедо большая полочка для телефона – поместится самая большая "лопата". Причем полка оборудована еще и системой беспроводной зарядки – положил смартфон, а он во время поездки подзарядился. Багажник достаточен для этого класса, хотя кнопка его отпирания находится немного низко.
Все это доказывает, что и космический транспорт бывает удобным и стильным одновременно.
Парит, но не низко
Какой же шаттл на ходу? Конечно, он должен парить над поверхностью. И этому DS 3 Crossback это удается. Удивительно мягкая подвеска делает передвижение даже по украинским неидеальным дорогам приятным удовольствием. Она плавно переваривает неровности, на некоторых из них лениво колыхает кузовом. Клиренса в 18 см достаточно, чтобы не замечать бугорков и ямок на асфальте, а вот перед "лежачими полицейскими" или глубокими ямами все же стоит притормозить: на отбой подвеска работает заметно.
Великолепная шумоизоляция салона дополняет картину спокойствия и уюта. Единственное замечание – на передних сиденьях ощущения от езды гораздо приятнее, чем позади. Да и места значительно больше.
Больше информации о DS 3 Crossback – по ссылке.
В Украине DS 3 Crossback можно выбрать с 1,2 или 1,5-литровыми бензиновыми или дизельным двигателями мощностью от 130 до 155 л. с. Коробка передач – единственно возможная 8-ступенчатая от японской AISIN, – на радость любителям классического и надежного гидротрансформатора. К ней нет никаких нареканий: она работает так, как захочет водитель. В режиме "эко" передачи переключаются плавно и незаметно, а в спортивном уже будут более быстрые реакции и ощущаются незначительные рывки. Также в зависимости от режима есть разница на отклик нажатия педали газа.
130-сильный турбобензиновый мотор нашего тестового автомобиля не разочаровал: разгон до "сотни" менее чем за 10 секунд достаточен для города, чтобы не чувствовать себя на на втором плане. Ведь второстепенные роли в потоке не подобают внешности DS 3 Crossback.
Конечно, мягкая подвеска не провоцирует лихо проходить повороты, однако силовой агрегат позволяет обгонять на трассе без напряга. При этом звук двигателя, доносящийся из моторного отсека, сочный и приятный – даже не скажешь, что от 3-цилиндрового мотора.
Ночное шоу
Особое наслаждение от передвижения DS 3 Crossback в нашей комплектации ощущаешь ночью. Благодаря светодиодным матричным фарам он освещает перед собой дорогу, словно луна выложила дорожку над морем. Даже в городе, когда в других автомобилях надо проверять, включил ли ты фары, в DS 3 Crossback заметно освещение.
А на безлюдных трассах вообще начинается шоу. Матричные фары светят туда, куда нужно смотреть водителю. А если этот свет мешает другим участникам движения, то соответствующие блоки фар выключаются. Когда машина выезжает на пустую дорогу, вдали заметно, как изнутри к бокам расширяется луч белого света. И он так же сужается, если встречное авто выныривает из дали. Впрочем, если не обращать внимания на магию технологий, автоматическое переключение света с ближнего на дальний и наоборот сильно экономит время и драгоценные секунды за рулем.
Каков премиум по цене?
Еще один приятный шок – от цен и комплектаций. Неужели это действительно стоимость премиум-автомобиля? В украинских салонах DS Automobiles доступны две комплектации DS 3 Crossback – So Chic и Grand Chic. Базовые системы безопасности присутствуют и в первой версии.
Например, автомобиль оборудован системой автоматического торможения в условиях города Active Safety Brake, предупреждением о выходе из полосы движения и даже распознаванием знаков скорости. В Grand Chic при попытке выехать из полосы движения автомобиль уже управляет самостоятельно, а увидев ограничительный знак, может притормозить до указанной скорости. Активный круиз-контроль ведет авто к полной остановке и затем трогается за потоком. Очень удобно в пробках!
За все эти сверхсовременные опции просят немного: от 701 800 грн, что в переводе на американскую валюту $ 24 800. За такие деньги конкуренты предлагают вовсе не премиальные, а масс-маркет кроссоверы, причем не в лучшей комплектации. Максимально "нафаршированная" версия со 150-сильным бензиновым двигателем, как у нас на тесте, стоит 821 300 грн, то есть $ 29 000. До "тридцатки" не дотягивает даже топовая версия с дизелем.
Таким образом, “космический” премиальный кроссовер, поражающий своим дизайном, стилем и набором оборудования, стоит не таких уж и “космических” денег, как можно было ожидать. И кроме радости от удачной покупки будет приносить массу эстетического удовольствия и еще долго удивлять окружающих.
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Текст: Сергей Матусяк
Фото: Андрей Яцуляк
|Технические характеристики тестового
|DS 3 Crossback
|ДВИГАТЕЛЬ
|Бензиновый, рабочий объем 1199 см3, мощность 130 л. с. при 5500 об/мин., крутящий момент 230 Нм при 1750 об / мин.
|ТРАНСМИССИЯ
|Передний привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач
|КУЗОВ
|Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4118/1988/1534 мм, база 2558 мм, снаряженная масса 1205 кг, полезная нагрузка 495 кг, объем багажника 350 л, объем бака 44 л
|ПОДВЕСКА
|Передняя – независимая (McPherson), задняя – полузависимая. Тормоза (передние/задние): дисковые вентилируемые / дисковые. Шины 215/55 R18.
|ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|Максимальная скорость 196 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,2 с. Расход топлива (город/шоссе/смешанный) 5,8 / 4,3 / 4,8 л/100 км
|ЦЕНА
|от 701 800 грн.