09:02, 19 октября 0

У этого кроссовера много необычного: силуэт, фары, ручки дверей и оформление салона. Но одновременно все это очень стильно. Одним словом - авангард во всей его красе.

DS 3 Crossback – вторая модель премиального бренда DS Automobiles, представленная в Украине. Почти год назад эта премиум-марка начала экспансию Украиной с флагманского DS 7 Crossback, а теперь продолжила с более компактным кроссовером.

Интересно, что в отличие от глобальной тенденции автопроизводителей создавать похожие друг на друга модели в рамках одного бренда, DS Automobiles пошла другим путем. Среди общих или схожих элементов двух моделей – оформление задней части и фонарей, решетка радиатора. Другие элементы отличаются, хотя это никак не уменьшает узнаваемость бренда. Конечно, для автознатоков. Большинство же украинцев с удивлением выворачивают головы за серым космолетом. Ведь бренд еще новый, свежий и не приевшийся.

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Изысканный кроссовер

Новый DS 3 – это компактный кроссовер В-класса, и Crossback в названии еще больше подчеркивает его родство с SUV. На стильных 18-дюймовых дисках он как бы возвышается над землей. Автомобиль интересно рассматривать с разных сторон. Спереди выделяется огромная решетка радиатора и сложные по форме фары, у которых светодиодное продолжение к низу бампера. Главный элемент профиля – волна, которая поднимается плавным треугольником возле средней стойки. Это дизайнерское решение заимствовано из предыдущего поколения DS 3.

Сзади внимание привлекают не только узкие фонари, соединенные хромированной перемычкой, но и вогнутые воздуховоды по бокам и массивные патрубки выхлопной системы. В общем автомобиль представляется как нечто неземное, словно космолет с другой планеты. Причем есть одно действо, которое довершает это ощущение: когда подходишь к машине с ключом, она выпускает из всех четырех дверок скрытые ранее ручки…

Зачем тут руль?

Автомобили концерна PSA всегда отличались нетривиальным дизайном, но в DS Automobiles они, похоже, превзошли себя. В салоне DS 3 Crossback ощущение космического корабля не покидает. Но зачем здесь руль и центральный дисплей? Он выдает транспортное средство, которое передвигается обычными дорогами.

Согласно концепции бренда DS Automobiles, он демонстрирует авангард технологий. Причем с использованием ДНК бренда, который заложен в нем от рождения. Например, все кнопки управления имеют ромбовидную форму. Из-за сходства с бриллиантами. Но это еще не все: большинство этих кнопок – сенсорные!

А между водителем и пассажиром размещен целый арсенал металлических кнопок – они прямоугольные, но со светящимися при активации треугольниками и ромбиками. Это органы управления окнами, дверями и режимами движения. В начале непривычно, надо приноровиться. Однако уже через несколько дней руки самостоятельно попадают на нужные кнопки.

Панель приборов – квадратный экран с металлическими рамками, которые как бы отдаляют его от водителя. В зависимости от предпочтений владельца стили "обоев" широкого центрального дисплея и панели приборов можно менять.

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Уютный космолет

Но не все сделано здесь в стиле "хай-тек". Материалы обивки создают в салоне большой уют, и это в звездном шаттле! Наше исполнение автомобиля Performance Line+ предусматривает мягкую на обзор и прикосновение алькантару, которой оклеена верхняя часть салона. Она имеет выраженную волокнистую структуру, поэтому панель можно погладить и она изменит "прическу". Крыша также темная, что тоже добавляет изысканности интерьеру. Сиденья – из трех видов материалов: жаккардовая ткань, кожа и алькантара. Приятно на ощупь, да и держит надежно.

Еще одна приятная мелочь – в центре торпедо большая полочка для телефона – поместится самая большая "лопата". Причем полка оборудована еще и системой беспроводной зарядки – положил смартфон, а он во время поездки подзарядился. Багажник достаточен для этого класса, хотя кнопка его отпирания находится немного низко.

Все это доказывает, что и космический транспорт бывает удобным и стильным одновременно.

Парит, но не низко

Какой же шаттл на ходу? Конечно, он должен парить над поверхностью. И этому DS 3 Crossback это удается. Удивительно мягкая подвеска делает передвижение даже по украинским неидеальным дорогам приятным удовольствием. Она плавно переваривает неровности, на некоторых из них лениво колыхает кузовом. Клиренса в 18 см достаточно, чтобы не замечать бугорков и ямок на асфальте, а вот перед "лежачими полицейскими" или глубокими ямами все же стоит притормозить: на отбой подвеска работает заметно.

Великолепная шумоизоляция салона дополняет картину спокойствия и уюта. Единственное замечание – на передних сиденьях ощущения от езды гораздо приятнее, чем позади. Да и места значительно больше.

Больше информации о DS 3 Crossback – по ссылке.

В Украине DS 3 Crossback можно выбрать с 1,2 или 1,5-литровыми бензиновыми или дизельным двигателями мощностью от 130 до 155 л. с. Коробка передач – единственно возможная 8-ступенчатая от японской AISIN, – на радость любителям классического и надежного гидротрансформатора. К ней нет никаких нареканий: она работает так, как захочет водитель. В режиме "эко" передачи переключаются плавно и незаметно, а в спортивном уже будут более быстрые реакции и ощущаются незначительные рывки. Также в зависимости от режима есть разница на отклик нажатия педали газа.

130-сильный турбобензиновый мотор нашего тестового автомобиля не разочаровал: разгон до "сотни" менее чем за 10 секунд достаточен для города, чтобы не чувствовать себя на на втором плане. Ведь второстепенные роли в потоке не подобают внешности DS 3 Crossback.

Конечно, мягкая подвеска не провоцирует лихо проходить повороты, однако силовой агрегат позволяет обгонять на трассе без напряга. При этом звук двигателя, доносящийся из моторного отсека, сочный и приятный – даже не скажешь, что от 3-цилиндрового мотора.

Ночное шоу

Особое наслаждение от передвижения DS 3 Crossback в нашей комплектации ощущаешь ночью. Благодаря светодиодным матричным фарам он освещает перед собой дорогу, словно луна выложила дорожку над морем. Даже в городе, когда в других автомобилях надо проверять, включил ли ты фары, в DS 3 Crossback заметно освещение.

А на безлюдных трассах вообще начинается шоу. Матричные фары светят туда, куда нужно смотреть водителю. А если этот свет мешает другим участникам движения, то соответствующие блоки фар выключаются. Когда машина выезжает на пустую дорогу, вдали заметно, как изнутри к бокам расширяется луч белого света. И он так же сужается, если встречное авто выныривает из дали. Впрочем, если не обращать внимания на магию технологий, автоматическое переключение света с ближнего на дальний и наоборот сильно экономит время и драгоценные секунды за рулем.

Каков премиум по цене?

Еще один приятный шок – от цен и комплектаций. Неужели это действительно стоимость премиум-автомобиля? В украинских салонах DS Automobiles доступны две комплектации DS 3 Crossback – So Chic и Grand Chic. Базовые системы безопасности присутствуют и в первой версии.

Например, автомобиль оборудован системой автоматического торможения в условиях города Active Safety Brake, предупреждением о выходе из полосы движения и даже распознаванием знаков скорости. В Grand Chic при попытке выехать из полосы движения автомобиль уже управляет самостоятельно, а увидев ограничительный знак, может притормозить до указанной скорости. Активный круиз-контроль ведет авто к полной остановке и затем трогается за потоком. Очень удобно в пробках!

За все эти сверхсовременные опции просят немного: от 701 800 грн, что в переводе на американскую валюту $ 24 800. За такие деньги конкуренты предлагают вовсе не премиальные, а масс-маркет кроссоверы, причем не в лучшей комплектации. Максимально "нафаршированная" версия со 150-сильным бензиновым двигателем, как у нас на тесте, стоит 821 300 грн, то есть $ 29 000. До "тридцатки" не дотягивает даже топовая версия с дизелем.

Таким образом, “космический” премиальный кроссовер, поражающий своим дизайном, стилем и набором оборудования, стоит не таких уж и “космических” денег, как можно было ожидать. И кроме радости от удачной покупки будет приносить массу эстетического удовольствия и еще долго удивлять окружающих.

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Текст: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк