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У цього кросовера багато незвичного: силует, фари, ручки дверей та оформлення салону. Але водночас й надзвичайно стильно. Одним словом – авангард у всій красі.

DS 3 Crossback – друга модель преміального бренду DS Automobiles, представлена в Україні. Майже рік тому ця преміум-марка розпочала експансію Україною з флагманського DS 7 Crossback, а тепер продовжила з більш компактним кросовером.

Цікаво, що на відміну від глобальної тенденції автовиробників створювати схожі один на одного моделі в рамках одного бренду, DS Automobiles пішла іншим шляхом. Серед спільних, або схожих елементів двох моделей – оформлення задньої частини та ліхтарів, решітка радіатора. Інші елементи відрізняються, хоча це ніяк не зменшує впізнаваність бренду. Звісно, для автознавців. Але більшість українців з подивом вивертають голови за сірим космольотом. Адже бренд ще новий, свіжий і не “приївся”.

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Вишуканий кросовер

Новий DS 3 – це компактний кросовер В-класу, і Crossback в назві ще більше підкреслює його спорідненість з SUV. На стильних 18-дюймових дисках він ніби височіє над землею, тому має багато спільного з кросоверами. Автомобіль цікаво розглядати з різних боків. Спереду виділяється величезна решітка радіатора та складні за формою фари, які мають світлодіодне продовження до низу бамперу. Головний елемент профілю – хвиля, яка піднімається плавним трикутником поблизу середньої стійки. Це дизайнерське рішення запозичене з попередньої генерації DS 3.

А ззаду увагу привертають не лише вузькі ліхтарі, з'єднані хромованою перемичкою, але й увігнуті повітропроводи по боках та масивні патрубки вихлопної системи. Загалом автомобіль уявляється як щось неземне, немов космоліт з іншої планети. Причому є одне дійство, яке довершує це відчуття: коли підходиш до машини з ключем, вона випускає з усіх чотирьох дверцят приховані раніше ручки…

Навіщо тут кермо?

Автомобілі концерну PSA завжди відрізнялися нетривіальним дизайном, але в DS Automobiles вони, схоже, перевершили себе. В салоні DS 3 Crossback відчуття космічного корабля не полишає. Але навіщо тут кермо та центральний дисплей? Він видає транспортний засіб, яке пересувається звичайними дорогами.

Згідно з концепцією бренду DS Automobiles, він демонструє авангард технологій. Причому з використанням ДНК бренду, який закладено в ньому від народження. Наприклад, усі кнопки керування мають ромбовидну форму. Все через схожість з діамантами. Але це ще не все: більшість цих кнопок – сенсорні!

А між водієм та пасажиром розміщений цілий арсенал металевих кнопок – вони прямокутні, але з трикутниками та ромбиками, що світяться при активації. Це органи керування вікнами, дверима та режимами руху. На початку незвично, треба звикати. Однак вже через кілька днів руки самостійно потрапляють на потрібні кнопки.

Панель приладів – квадратний екран, що має металеві рамки, які ніби віддаляють його від водія. В залежності від вподобань власника стилі "шпалер" широкого центрального дисплею та панелі приладів можна змінювати.

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Затишний космоліт

Але не все зроблено тут в стилі "хай-тек". Матеріали оббивки створюють в салоні неабиякий затишок, і це в зорельоті! Наше виконання автомобіля Performance Line+ передбачає м'яку на огляд та дотик алькантару, якою обклеєна верхня частина салону. Вона має виражену волокнисту структуру, тож панель можна погладити і вона змінить "зачіску". Дах також темний, що теж додає вишуканості інтер'єру. Сидіння – з трьох видів матеріалів: жакардова тканина, шкіра та алькантара. Приємно на дотик, та й тримає надійно.

Ще одна приємна дрібниця – в центрі торпедо велика поличка для телефону – поміститься найбільша "лопата". Причому вона обладнана ще й системою безпровідної зарядки – поклав смартфон, а він під час поїздки підзарядився. Багажник достатній для цього класу, хоча кнопка його відмикання знаходиться трохи низько.

Все це доводить, що й космічний транспорт буває зручним та стильним водночас.

Ширяє, але не низько

Який же зореліт на ходу? Звичайно, що він має ширяти над поверхнею. І цьому DS 3 Crossback це вдається. Напрочуд м'яка підвіска робить пересування навіть українськими неідеальними дорогами приємним задоволенням. Вона плавно переварює нерівності, на деяких з них ліниво коливає кузовом. Кліренсу в 18 см вдосталь, щоб не помічати горбиків та ямок на асфальті, а от перед "лежачими поліцейськими" чи глибокими ямами все ж варто пригальмувати: на відбій підвіска працює помітно.

Чудова шумоізоляція салону доповнює картину спокою та затишку. Єдине зауваження – на передніх сидіннях відчуття від їзди набагато приємніші, ніж позаду. Та й місця значно більше.

Більше інформації про DS 3 Crossback – за посиланням.

В Україні DS 3 Crossback можна обрати з 1,2- чи 1,5-літровими (бензин чи дизель) двигунами потужністю від 130 до 155 к.с. Коробка передач – єдино можлива 8-ступінчаста від японської AISIN, – на радість любителям класичного і надійного гідротрансформатора. До неї немає жодних нарікань: вона працює так, як захоче водій. В режимі "еко" передачі перемикаються плавно та непомітно, а в спортивному вже будуть більш швидкі реакції та відчуваються незначні ривки. Так само в залежності від режиму є різниця на відклик натискання педалі газу.

130-сильний турбобензиновик нашого тестового автомобіля не розчарував: розгін до "сотні" менш ніж за 10 секунд достатній для міста, щоб не відчувати себе на на другому плані. Адже другорядні ролі в потоці не личать зовнішності DS 3 Crossback.

Звичайно, м'яка підвіска не провокує хвацько проходити повороти, однак силовий агрегат дає змогу обганяти на трасі без напружень. При цьому звук двигуна, що долинає з моторного відсіку, соковитий та приємний – навіть не скажеш, що від 3-циліндровика.

Нічне шоу

Особливу насолоду пересування DS 3 Crossback в нашій комплектації надає вночі. Завдяки світлодіодним матричним фарам він освітлює перед собою дорогу, мов місячна доріжка над морем. Навіть в місті, коли в інших автомобілях треба перевіряти, чи ввімкнув ти фари, в DS 3 Crossback помітно освітлення.

А на безлюдних трасах взагалі починається шоу. Матричні фари світять туди, куди потрібно дивитись водію. А якщо це світло заважає іншим учасникам руху, то відповідні блоки фар вимикаються. Коли машина виїжджає на пусту дорогу, вдалині помітно, як зсередини до боків розширяється промінь білого світла. І він так само звужується, якщо зустрічне авто виринає з далечіні. Втім, якщо не звертати уваги на магію технологій, автоматичне перемикання світла з ближнього на дальній і навпаки добряче економить час та дорогоцінні секунди за кермом.

Наскільки цінний преміум?

Ще один приємний шок – від цін та комплектацій. Невже це справді вартість преміум-авто? В українських салонах DS Automobiles доступні дві комплектації DS 3 Crossback – So Chic та Grand Chic. Базові системи безпеки присутні і в першій версії. Наприклад, автомобіль обладнаний системою автоматичного гальмування в умовах міста Active Safety Brake, попередженням про вихід зі смуги руху та навіть розпізнаванням знаків швидкості. В Grand Chic при спробі виїхати зі смуги руху авто вже керує самостійно, а побачивши обмежувальний знак, може пригальмувати до вказаної швидкості. Активний круїз-контроль веде авто до повної зупинки та потім рушає за потоком. Дуже зручно в тягнучках!

За всі ці надсучасні опції просять небагато: від 701 800 грн, що в американській валюті близько $ 24 800. За такі гроші конкуренти пропонують зовсім не преміальні, а мас-маркет кросовери, причому не в найкращій комплектації. Максимально "нафарширована" версія зі 150-сильним бензиновим двигуном, як у нас на тесті, коштує 821 300 грн, тобто $ 29 000. До "тридцятки" не дотягує навіть топова версія з дизелем.

Таким чином, “космічний” преміальний кросовер, який вражає своїм дизайном, стилем та набором обладнання, сьогодні продається зовсім за “некосмічні” гроші, як очікувалось. І окрім радості від вдалої покупки буде приносити масу естетичного задоволення та ще довго дивуватиме оточуючих.

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Текст: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк