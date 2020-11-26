19:31, 26 листопада 0

Міський хетчбек В-класу виглядає сучасно та дорого, завзято їде та обладнаний максимальною кількістю технологічних рішень.

Це раніше міські хетбеки були простими та маленькими. Дивлячись на Opel Corsa F в максимальній комплектації Elegance Plus, можна погодитись хіба що з компактними розмірами. Але навіть з першого погляду видно, що автомобіль "нафарширований" не гірше, ніж дорогі позашляховики та преміальні седани.

Німецькі корені

Шосте покоління хетчбека Corsa, яке з'явилось на конвеєрі минулого року, запозичило від концерну PSA платформу під назвою СМР, яка дозволяє маневрувати між габаритами та легко перевтілитись з ДВС на електричну версію.

Більше про Opel Corsa – у шоу-румі

Як і личить хетчбекам В-класу, у Opel Corsa чіткий та "збитий" силует, прикрашений фірмовими елементами німецького дизайну. Великі логотипи, виразна решітка радіатора, протитуманки та повітрозабірники на бамперах надають автомобілю характеру серйозного "бійця". А чорні дзеркала, колісні диски та темний дах з панорамним склом, який переходить у величезний спойлер, говорить про спортивну складову. Технологічність моделі видають складні світлодіодні фари з зигзагоподібним малюнком ходових вогнів, що подовжують лінію на решітці радіатора. Дивлячись на Opel Corsa з будь-якого ракурсу, в ній більше прослідковується мужність, аніж “мі-мі-мі”. Вийшов такий собі “унісекс”!

Салон по-німецьки строгий, більше того – ергономічність може бути зразком. Величезні діапазони регулювання передніх крісел та керма дозволяють не лише зручно вміститись людям з різним ростом чи статурою, а навіть обрати улюблений тип посадки – напівлежачий розслаблений чи по-мінівенівськи високий. Кермо має тонкий обід та дуже цікаві органи керування – наприклад, звук аудіосистеми регулюється прорезиненим джойстиком.

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Вражає, що в хетчбеку В-класу встановлено два величезних екрани! Замість панелі приладів – кольоровий "телевізор", зображення на якому можна змінити залежно від вподобань. Мені особисто дуже подобається карта навігації, яка повертається разом з поворотом керма. Але є й інші режими – борткомп'ютера чи проекції автомобіля на дорогу, як у комп'ютерній грі.

10-дюймовий дисплей мультимедійної системи вмонтований в центральну консоль та ще й трохи нахилений і розвернутий до водія. Це дуже зручно! Чому в інших авто так не роблять? По-перше, так екран виглядає дуже гармонійно – вимкненим його майже не видно. По-друге, не відсвічує на сонці – у нього матове покриття. А найголовніше – рука мінімально відхиляється від керма, щоб налаштувати якусь опцію. Справді ергономічно вивірене рішення.

Пасажир поряд з водієм теж бачить цей екран, а ще у нього є доступ до просто величезного "бардачка" – як він міг поміститися в невеличке авто? Одним словом, німці – що тут скажеш. Ще одна поличка для телефону є під клімат-контролем. А ще в ній непомітно "плаває" акула – "пасхалка" від розробників інтер'єру Opel.

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Звичайно, на другому ряду не так просторо. Особливо в плечах. Але це ж данина класу – проїхати півгодини зможе з комфортом навіть дорослий, а дітям буде зручно і під час довгої подорожі. Натомість скляний дах на всю поверхню надає відчуття простору та "повітряності" салону.

Багажник середній за мірками класу, однак повністю оббитий войлоком та має низький поріг, тож завантажувати його дуже зручно.

Перший хлопець у місті

Яскрава зовнішність Opel Corsa відповідає й динамічним характеристикам – 130-сильний бензиновий турбодвигун, який також встановлюється на DS 3 Crossback та Peugeot 2008, за допомогою 8-ступеневого "автомата" розганяє невеличкий хетч до сотні за 8,7 секунди. І при цьому з приємним басовитим звуком! За кермом здається, що це відбувається набагато швидше.

Більше того, Corsa може розігнатися й до другої сотні! На українських дорогах, звичайно, це незаконно, тому повіримо виробнику. Витрата пального також дуже залежить від стилю керування. Виробник заявляє про 5,5 л в місті, однак насправді мені в тестовому режимі вдалося досягнути семи з половиною.

Силовий агрегат можна налаштувати відповідно по настрою водія. Тягнешся в заторі – можна встановити режим "еко", везеш дружину на роботу – вистачить і "нормального", а коли є настрій "похуліганити" – спортивний. Для поціновувачів "механіки" є можливість перемикати передачі підкермовими пелюстками.

Маневреність невеличкого хетчбека дозволяє хвацько обходити повільний транспорт та азартно долати затяжні повороти. У автомобіля нейтральна повертальна здатність, тож він чітко слухається керма.

Попрацювали у новому Opel Corsa і над підвіскою. В ній знайдено компроміс між жорсткістю жвавого хетча та м'якістю міського авто. Вона не дає сильно нахилятись в різких поворотах та плавно поглинає нерівності вітчизняних доріг.

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Повний "фарш"

Дивлячись на "телевізор" замість панелі приладів, я міг би припустити, що Corsa має величезний набір асистентів водія. І це справді так. Більшість з них відображається на цьому екрані.

Opel Corsa слідкує за розміткою та дорогою і м'яко вирівнює, якщо без поворотника машина виїжджає за межі власного ряду. Якщо водій "спіймав ґаву", спочатку попередить сигналом та червоним трикутником на панелі, а якщо той не зреагував – загальмує замість нього. При неуважному водінні система сповістить про надмірну втому. Також Corsa "бачить" знаки обмеження швидкості та рекомендує водію не перевищувати її. Щоправда, ця функція в українських умовах працює не завжди коректно. Показниками на бокових дзеркалах Corsa повідомляє про авто збоку в "сліпій зоні". А камера заднього виду відображає картинку не лише позаду, а ніби зверху. Щоправда, розміщена вона надто низько, біля номерного знака, тож паркуватись перед високими позашляховиками спочатку лячно.

Приємно їздити на Corsa вночі – автоматичне дальнє світло вмикається самостійно, коли попереду нема машин. А як тільки-но вони з'являються з-за рогу – перемикається на ближнє.

Opel Corsa в Україні пропонується у трьох комплектаціях. Перша – базова, орієнтована перш за все для корпоративних клієнтів. У неї 75-сильний атмосферний двигун, механічна коробка передач та кондиціонер, базовий набір систем безпеки, галогенові фари й сталеві диски коліс. Та й ціна демократична як для німецького авто – 464 900 грн. ($16 500).

Дві "старші" комплектації – вже зі турбомотором на 130 "коней" та 8-ступеневим автоматом. Теж для цього класу неабищо. У них LED-світло з асистентом дальнього, клімат-контроль, медіасистема з Android Auto та Apple Car Play, повний набір асистентів водія. Максимальна комплектація за 648 400 грн. ($23 000) відрізняється від середньої розміром екрана мультимедія (10 дюймів замість 7), безключовим доступом, панорамним дахом та чорними дисками.

Актуальні ціни на Opel Corsa – за посиланям

Таким чином, нова Opel Corsa втілила в собі найкращі риси міських хетчбеків – компактні розміри, агресивну зовнішність, чудову маневреність та динаміку. За кермом Corsa отримуєш справжню насолоду від водіння – як у міських умовах, так і у далеких подорожах. До того ж нинішнє покоління моделі отримало усі сучасні системи безпеки й асистенти водія, які роблять подорож ще більш приємною та безпечною.

Автор: Сергій Матусяк

Фото Максима Швидкого