Чимало легкових автомобілів провалили випробування на стабільність при різкому маневруванні, але шкільний автобус показав на диво добрий результат.

Лосиний тест є основним маневром ухилення, об’їзду раптової перепони на дорозі, який кожен водій має вміти виконувати правильно, як і автомобіль. До появи електронних систем контролю стабільності ця раптова зміна напрямку майже напевно призводила до неконтрольованого заносу та навіть обертання автомобіля. Навіть сьогодні цей тест дається не всім сучасним автомобілям. Навіть спорткарам з гарним балансом мас, низьким центром ваги та спортивними шинами.

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На протилежному боці шкали від спорткарів знаходяться вантажівки та автобуси, яким значно важче впоратись із різкими маневрами. Чи ні?

Виробник електровантажівок і автобусів Motiv Power Systems із США провів таке випробування свого середнього шкільного автобуса на шасі Е-450. Метою було продемонструвати, як кероване комп’ютером гальмування окремих коліс допомагає водієві підтримувати контроль у критичних або небезпечних умовах водіння.

На диво тест не закінчився повною катастрофою для автобуса і водія, показавши, що електронні системи контролю стійкості пройшли довгий шлях розвитку і тепер справді роблять такий маневр безпечнішим. Отже, “тест на керованість із подвійною зміною смуги руху”, як називають лосиний тест дослідники, для автобуса виявився не таким вже й складним. Щоправда, автобус має електричну силову установку, тому центр маси у нього нижчий, ніж в аналогів з ДВЗ.