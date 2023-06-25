В нынешнем году Львовский автобусный завод должен отметить 65-летие появления на конвейере легендарного автобуса ЛАЗ-695Б, который основал в этой цифровой серии самую длинную линейку пассажирских машин с буквенными индексами в названии.

Редакция Авто24 не могла пройти мимо такого события и решила не только вспомнить знаковую календарную дату, но и вместе с читателями отдать должное львовским автобусостроителям: общий тираж 695-го в разных модификациях достиг более 120 тысяч выносливых по меркам того времени машин.

Немногие помнят, но практически все автобусы ЛАЗ-695 с цифровым и буквенным индексом имели еще и собственное имя – «Львів». Отлитую украиноязычную надпись с курсивными хромированными буквами размещали под лобовым стеклом на правом скругленном бортовом изгибе. Таким образом, по всей стране и за ее пределами, куда экспортировался автобус, наш славный город автобусостроителей был на виду – сделан во Львове.



Обратите внимание на боковой изгиб борта под лобовым стеклом, где на фоне традиционной для того времени синей полосы белого 695-го четко видна надпись «Львів». Фото: myskillsconnect.com

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Прибалтийцы на ЛАЗах ставили рекорды

Три поколения 695-го, начиная от первого (-695Б, -695Е, -695Ж) до второго (-695М) и вплоть до третьего (-695Н, -695НГ/695Д) в разных модификациях, сравнивать с современными автобусами не стоит – разница космическая. Но в то время это была техника, на которую заглядывались зарубежные конкуренты и которая удостаивалась наград на престижных мировых выставках: в условиях жесткой конкуренции западного рынка просто так получить высокую оценку может только авторитетный производитель. Львовский автобусный завод был признан законодателем тогдашней моды.

А еще львовские автобусы 695-й серии в разных версиях изготовления ходили без капремонта сотни тысяч километров, а при надлежащем обслуживании и соблюдении регламентных работ – по миллиону и более. Как правило, то были приятные исключения. Это на деле доказали водители автоколонны в небольшом латвийском городе Цесис, где 695-е очень ценились.



Миллионные пробеги автобусов ЛАЗ без капитального ремонта не выдумки, а реалии того времени. Фото: cata.lv

"В далеких 1980-х почти 30 водителей АК-9 проезжали на одной машине без капитального ремонта 1 миллион километров, а водитель автобуса Гунарс Людрикс в 1981 году установил уникальный рекорд Гиннеса – он первым в стране проехал 2 миллиона километров без капитального ремонта автобусом ЛАЗ", – с гордостью за такие достижения рассказывает местный ресурс cata.lv.

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Это были не экспортные, не олимпийские, а обычные серийные пригородные и междугородные машины средней вместимости с карбюраторными двигателями в кормовой части кузова и салоном на 32 места.





Специализированная версия 695-го: через час-полтора сиденья можно демонтировать и сделать санитарный салон, о чем свидетельствуют дверцы в правой половине передней панели для погрузки/разгрузки носилок с ранеными. Фото: myskillsconnect.com

Упомянутая «олимпийская» модификация с буквенным индексом Р, в отличие от самых распространенных в то время модификаций ЛАЗ-965Б или -965Н, на которых прибалты ставили рекорды пробега без капремонтов, имела несколько лучшее обустройство, но держалась в серии не так долго.



Это не оригинальный автобус ЛАЗ-695Б для доставки космонавтов на стартовую площадку в Байконуре, а сделанная для космического музея его точная копия на базе аналогичной модели. Фото: auto.tcell.tj

ЛАЗ и космос нераздельны

Наиболее интересную историографию, по-видимому, имеют «космические» версии ЛАЗов:

ЛАЗ-695Б (1961 – 1968 гг.)

ЛАЗ-695Е (1968 – 1971 гг.)

ЛАЗ-699П (1974 – 2008 гг.)

ЛАЗ-5255 (1991 – 2015 гг.)

Несколько поколений космонавтов, в т.ч. из Украины наши автобусы отвозили на стартовую площадку космодрома Байконур в Казахстане. Это своеобразное уважение автобусам марки ЛАЗ, начатое в 1961 году и оборванное в 2015-м.



Перелицованный в звездолет ЛАЗ-695Б вызвал бум спроса на короткие прогулки по парку: в начале 60-х в космос стремились и малые, и взрослые. Фото: Анатолий Макеев

Были у автобусов Львовского завода интересные переработки, но в большинстве своем перелицовку осуществляли мастера экспериментальных бюро – изготовляли без тиражирования в одном эксклюзивном экземпляре, в т.ч. в тематике космоса и авиации.

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В далеком 1961 году появился космический ЛАЗ в виде звездолета – ракеты сигарообразной формы. Как утверждают некоторые эксперты, версию «космического корабля» разработали и изготовили в Таллинне. Базовым шасси, частично кузовом с переработанной кормовой моторной нишей и полностью срезанной фронтальной частью служила популярная модификация ЛАЗ-965Б с 6-цилиндровым двигателем (109 л.с.) и 5-ступенчатой КПП.



Из-за конусообразной стеклянной панели 695-й не узнать, а вот боковой оконный блок с фрамугами – его. Там сделали дополнительный фальш-борт, зашив колесную и нижнюю нишу кузова металлическими листами чуть ли не до земли. Пол салона остался стандартным. Фото: Анатолий Макеев

Ходовая осталась невредимой, а вот кузов перекроили. В выдвинутой вперед носовой части установили остроконечный конус. Его макушка в виде оконных сегментов как бы символизировала капитанский мостик звездолета, из которой экипаж и пассажиры будто наблюдали за космическим пространством.

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Правда, для водителя смотровая зона уменьшилась, поскольку он остался на своем привычном месте, а суженное "лобовое стекло" сместилось вперед почти на половину длины стандартного кузова. Ограниченный угол обзора, отсутствие боковых зеркал, фар, плафонов габарита, поворотов, стоп-сигналов не позволяли использовать такое транспортное средство на дорогах общего пользования.



На стандартный моторный свес ЛАЗ-695Б приварили кормовой конус с имитацией четырех сопел реактивного двигателя. Настоящую выхлопную трубу не трогали – она осталась на обычном месте, как и 109-сильный двигатель. Фото: Анатолий Макеев

Однако техническая задача была выполнена – создан актуальный для того времени парадно-аттракционный демонстрационный звездолет. «Космический» ЛАЗ стал катать в парках врослых и малых, пользовался популярностью.

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До настоящего времени дошли лишь редкие фотографии и скупые воспоминания о большом спросе автобуса-ракеты у посетителей: человечество начало осваивать Вселенную и далекие планеты уже звали в путь.

Приятно, что наш Львовский автобусный завод и коллектив со своим первенцем ЛАЗ-695Б и его модификациями к этому были непосредственно причастны.