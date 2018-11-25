Ми якось не звикли бачити в автобусах предмет поклоніння, вони є для нас втіленням стилю і технічного прогресу. Але колись було інакше – новітні розробки Львівського автобусного заводу підкорювали серця профільних експертів всієї Європи.

Львівський автобусний завод почав займатися автобусною тематикою через десять років після заснування – в 1955 році. Ідею тиражувати уніфіковану міську модель ЗІС-155 заводські конструктори з обуренням відкинули, взявшись за власні розробки.

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Перші львівські моделі

Вже за рік, в 1956 р., на ЛАЗі випустили свою першу модель – міський дев'ятиметровий ЛАЗ-695 так званої середньої місткості. Новинка була побудована в дусі новітніх на той час інженерних рішень. Замість прийнятої раніше рами від вантажівки несучу функцію виконував просторовий каркас. Це була силова основа у вигляді об'ємної ферми з прямокутних труб, пов'язаної з просторовим каркасом кузова.

Концептуальний ЛАЗ "Україна-1" задав тон стилістиці та конструкції львівських автобусів на десяток років вперед

Підвіска теж була не від вантажівки, як це було прийнято раніше, а спеціальна, сконструйована з урахуванням вимог комфорту. У її створенні взяли участь фахівці науково-дослідного інституту НАМІ.

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Разом із робітниками заводу вони скомбінували ресори і пружини таким чином, щоб при збільшенні навантаження (пасажири наповнюють салон на зупинках) в роботу вступали додаткові пружні елементи, але при частковому завантаженні працювала лише частина елементів. Таким чином, підвіска завжди залишалася комфортною, незалежно від ступеня завантаження.

Також прогресивним для свого часу було кормове розташування силового агрегату, 90-сильний двигун стояв поздовжньо в задньому звисі, разом з коробкою передач і головною передачею. Автобус ЛАЗ-695 поставили на потік, а конструктори почали працювати над наступними поколіннями.

Радянські концепти

Концепт-кари будують не тільки виробники модних легкових автомобілів. Конструктори Львівського автобусного заводу також бавилися концептуальними виробами, причому не жаліючи на це ані сил, ані часу.

ЛАЗ "Україна" зразка 1961 р. був створений у двох варіантах, що відрізнялися оформленням передньої оптики, наявністю прожектора на даху і комплектацією салону. На фото перша версія (червень 1961 р.)

Перші концепти ЛАЗу були створені в 1961 р., ними стали туристичні автобуси десятиметрового класу "Україна-1" і "Україна-2". Відрізнялися вони зовнішнім оформленням і обладнанням салону, але головне в них – передове технічне начиння. Для 1950-1960-х великим одкровенням була комфортна пневматична підвіска, гідропідсилювач керма, новий 180-сильний дизель ЗІЛ-375 компонування V8. Нова 5-ступенева коробка передач мало того що була повністю синхронізована, так ще й управління нею було реалізовано через електропневматичну систему. Водій по суті керував лише легким джойстиком, а важелі куліси МКП переміщалися потужними пневмоциліндрами, які відкривалися електромагнітами за командою від джойстика.

Дизайнери успішно попрацювали й над оформленням інтер'єру "України-1”

Комплекс заходів був прийнятий конструкторами "України" для підвищення комфорту пасажирів. Дах був зроблений розсувним, дві величезні металеві панелі над салоном роз'їжджалися, відкриваючи пасажирам вид на небо. Крім того, в передній частині автобуса над лобовим склом була влаштована припливна вентиляція, а в задній частині – витяжний пристрій для провітрювання без протягів під час руху.

У задній частині салону першого концепту, створеного влітку 1961 р., був влаштований гардероб, а салон вміщував 36 пасажирів. Версія "Україна-2", випущена в жовтні, мала лише 28 крісел, зате у ній був гардероб і туалет.

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Обидва концепти не пішли в серію, але стали основою для декількох наступних розробок. Крім того, випробувані на них дизайнерські і конструкційні рішення знайшли застосування на серійних машинах – наприклад, підвіска, оформлення корми кузова. Відомо, що перший варіант автобуса згодом був розібраний, а "Україна-2" багато років чесно працювала в якості службового автобуса в авіаційному конструкторському бюро О. К. Антонова у Києві.

Європейські сенсації

У 1967 р. заводське конструкторське бюро ЛАЗу переформатували в установу всесоюзного масштабу – ГСКБ, Головне Союзне Конструкторське Бюро. Новий статус збігся з етапною подією в житті автобусобудівників всієї держави – участю радянських заводів у XVIII Міжнародному автобусному тижні в Ніцці і в XV Міжнародному туристичному ралі.

Представники трьох заводів – ЛАЗ, ЗІЛ і ПАЗ – приїхали на Лазурний берег на своїх нових моделях: ЛАЗ "Україна-67", ЗІЛ-118 "Юність" і ПАЗ-665. На Англійській набережній модного європейського курорту вишикувалися 133 автобуси найвідоміших світових брендів.

До Міжнародного автобусного тижня у Ніцці 1967 року львів'яни підготували новий концепт ЛАЗ "Україна-67”

І "Україна" на їхньому фоні мала вигляд якщо не футуристичний, то дуже виразний, відрізняючись нестандартними формами – лаконічними і гармонійними.

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Але сенсацією автобусного тижня став не тільки дизайн ЛАЗу, а й його технічне начиння – пневмопідвіска, комфорт водія і пасажирів, системи управління. Іноземні фахівці, які працювали на виставці, заглядали, вивчали, розглядали український автобус ледь не під мікроскопом – благо, робити зі своїх досягнень секрет у наших співвітчизників було не прийнято.

Корма ЛАЗ "Україна-67" була надзвичайно експресивною. В наступному концепті її зробили більш стриманою

Відзначили досягнення львів'ян й офіційні особи – організатори шоу, яке, нагадаємо, проводилося на той момент вже 19-й раз. Всього делегація радянських автобусів заробила в 1967 році в Ніцці 12 нагород, з них "частка" ЛАЗу була такою:

Приз Президента Франції

Дві Великих нагороди відзнаки

Спеціальний приз оргкомитету – за участь в туристичному ралі

Гран-Прі й Кубок оргкомитету – за технічні випробування

Срібна медаль кузовобудівників – за конкурс кузовів

Великий Кубок – за перше місце в абсолютному заліку за майстерність водіння (за кермом був інженер-випробувач С. Борім).

Цінність цих нагород особливо висока, якщо знати, що конкурувати "Україні-67" довелося із справжньою зіркою експозиції – унікальним у своєму роді мікроавтобусом ЗІЛ-118 "Юність", побудованому на суперкомфортабельному шасі урядового лімузину.





Львівські конструктори постійно вдосконалювали перспективні моделі. До автобусного тижня в Ніцці 1969 р. підготували новий зразок "України” – з іншим кузовом і доопрацьованим оснащенням

До наступного шоу в Ніцці, через два роки, приготували перероблену версію цього автобуса. Новинку відрізняли новий кузов з рівним дахом і пасажирськими дверима з сервоприводом, і згладжена, менш радикальна форма кормової частини. Модель ЛАЗ "Україна-69" знову зібрала урожай кубків і нагород: Великий приз відзнаки, Вимпел Ініціативного Синдикату, бронзову медаль Комісаріату туризму, два Кубки оргкомітету – за ралі і окремо за маневреність, перехідний Приз Луї Боландаро за технічну досконалість ходової частини.

Ну, а щоб закріпити міжнародний успіх, модель звозили до Бельгії на автошоу в Брюсселі. Машина повернулася до Львова у званні "Кращий європейський автобус"...

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