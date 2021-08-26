Она не ходит в школу и у нее даже не День рождения. Просто папаша-миллионер решил сделать малой сюрприз.

Трехлетняя дочь американских знаменитостей Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, “только и говорила, что про те желтые автобусы”. Любой другой чуткий отец купил ей игрушку школьного автобуса или, возможно, мягкую игрушку такой же формы и цвета, но рэпер – это вам не обычный отец. Поэтому он купил Сторми настоящий школьный автобус.

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Дженнер, одна из звезд шоу "Семья Кардашьян" и успешная бизнесвумен, показала восхищение своей дочери папиным сюрпризом в своих Instagram Stories. "Сторми только и говорила, что о тех больших желтых автобусах. Папа удивил ее", – написала Кайли.

На остальных двух кадрах видно, как Сторми ходит внутри автобуса. Вряд ли дочке миллионеров придется на самом деле ездить на таком в школу, когда она подрастет, ведь и в обычное образовательное учреждение она вряд ли попадет.

Фото: школьный автобус для трехлетней Сторми / Autoevolution

Конечно, можно утверждать, что такой дар чрезмерен и из-за этого возмутителен. Конечно, игрушечного автобуса хватило бы, тем более, что это трехлетний ребенок, а дети этого возраста, как правило, непостоянны в своих симпатиях и антипатиях.

Но ведь речь идет о ребенке миллиардерши Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта, который и сам “стоит” около 58 миллионов долларов. И звездные родители еще ни разу не были замечены в скромности, в том числе в выборе собственных автомобилей, поэтому покупка школьного автобуса для трехлетнего ребенка, хотя и чрезмерна, является вполне логичной для этих родителей.

Фото: автомобили семьи / Autoevolution