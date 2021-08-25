И само имение, и его убранство выполнены в лучших традициях "стиля Пшонки".

Полковник Алексей Сафонов возглавлял дорожную полицию Ставропольского края РФ с конца 2021 года. В течение восьми лет дороги кавказского края не просто кормили начальника автоинспекции, но и позволяли жить по-царски – во дворце.

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Алексей Сафонов и шесть его подчиненных были задержаны, им выдвинули обвинения по факту получения организованной группой взятки в особо крупном размере. После арестов, были проведены обыски в их домах и на рабочих местах.

Следователи установили, что в течение нескольких лет участники организованной группы изготавливали пропуски и за деньги продавали их грузоперевозчикам зерновых культур в Ставропольском крае. Пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГАИ. "В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей (около 250 тысяч долларов)", – сообщает Kommersant.

Вместе с Сафоновым было арестовано еще шесть участников возглавляемой им группы – экс-начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александра Аржанухина, инспектора Виталия Мельчикова и четырех гражданских лиц. Дальнейшее расследование привело к снятию с должностей еще 35 служащих в погонах.

Во время обыска "дворца" Сафонова, были обнаружены новенькие BMW в гараже, золотой декор на каждом элементе интерьера и солидная сумма наличными. И хотя владение дорогими автомобилями и безвкусица в отделке собственного жилья не является уголовным преступлением, у прокуратуры есть убедительные доказательства, что нажито это было вовсе не честным трудом.

Фото: имение экс-начальника ставропольской автоинспекции / EnglishRussia