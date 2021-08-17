Коренастый мужчина просто выковырял неудачника из машины и выбросил, как мешок с хламом. И это далеко не самое худшее, что мог сделать с вором Джордан Уильямс.

Как говорил в своем шоу профессиональный рестлер Мистер Т, “жалко дурака”. Жаль дурака, который попытается украсть машину у бойца ММА у него на глазах, ведь это может иметь лишь один результат: он будет сильно побит.

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Это именно то, что произошло на прошлой неделе на заправке в Денвере, когда неизвестный попытался завладеть автомобилем Джордана Уильямса – 30-летнего бойца в стиле смешанных единоборств, который сейчас работает на UFC в среднем весе. По случаю подписания контракта с UFC в ноябре 2020 года, Уильямс приобрел себе новенький Honda Civic.

Машину, очевидно, облюбовал и злоумышленник, решивший завладеть автомобилем, пока Уильямс отлучился к кассе заправочной станции. Спортсмен не глушил двигатель, поскольку рассчитывал быстро вернуться. Он говорит, что делал так постоянно, так как думал что без электронного ключа-метки в машине она никуда не поедет. "Я свой урок усвоил, надеюсь, тот человек также", – написал Джордан в своем Instagram.

Когда владелец вышел из здания, его автомобиль как раз трогался с заправки задним ходом. Джордан быстро добежал до машины, открыл дверь и буквально выдрал злоумышленника из-за руля. Убегая, тот держался за голову – очевидно, он успел познакомиться с кирпичными кулаками и стальными коленами Джордана, которые пробили ему дорогу в профессиональный бойцовский спорт. На записи этого не слышно, но Джордан говорит, что злоумышленник несколько раз крикнул “извините”, когда убегал.