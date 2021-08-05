Мэнни Хошбин – известный коллекционер дорогих и эксклюзивных автомобилей. В начале этого года его коллекция оценивалась в 30+ миллионов долларов, но за последние месяцы он успел купить еще несколько интересных машин. Одну из своих любимых игрушек он доверил не менее известной поклоннице автомобилей – австралийской блогерше Алекс с канала Supercar Blondie. Поездка едва не завершилась аварией.

Белоснежный Bugatti Chiron Hermes и Алекс словно созданы друг для друга. Но это не просто редкий автомобиль – он уникален, ведь существует в единственном экземпляре, поэтому блондинке пришлось напроситься на тест-драйв к его владельцу. А принадлежит гиперкар мультимиллионеру из Калифорнии Мэнни Хошбину.

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Состояние магната недвижимости, по оценкам Forbes превышают 450 миллионов долларов. В его гараже, построенном по последнему слову техники и дизайну в духе научной фантастики есть самые дорогие машины планеты. Эксклюзивные McLaren, шесть (!) Mercedes-AMG SLR, Koenigsegg, Pagani, Ferrari, Porsche, не говоря о таких вещах, как Ford GT или Tesla Model X. Но наибольшую благосклонность у Мэнни к продукции французской марки Bugatti – чаще всего в своих видео он одет в фирменную одежду этого бренда, а в его коллекции есть несколько гиперкаров с Мольсхайма. Жемчужиной же коллекции является уникальный Bugatti Chiron Hermes.

Но и Supercar Blondie – не простая краля. Она разбирается в автомобилях, особенно быстрых, дорогих и экзотических. Тестировала немало подобной техники. Поэтому ей можно доверить 1500-сильного монстра (или красавца).

Впрочем, каким бы профессиональным и умелым ни был водитель или водительница, на общественных дорогах всегда есть шанс встретиться с теми, кто не способен справиться даже с семейным минивэном или обычным кроссовером. Именно это и случилось со сладкой парочкой в Chiron Hermes – черный внедорожник нагло “подрезал” гиперкар, не уступив дорогу. Этот момент даже в видео вынуждает левую ногу искать педаль тормоза, что и говорить об Алекс за рулем чужого автомобиля стоимостью 4,5 миллиона долларов.