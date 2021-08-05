Менні Хошбін – знаний колекціонер дорогих та ексклюзивних автомобілів. На початку цього року його колекція оцінювалась у 30+ мільйонів доларів, але за останні місяці він встиг придбати ще кілька цікавих машин. Одну зі своїх улюблених іграшок він довірив не менш відомій шанувальниці автомобілів – австралійській блогерці Алекс з каналу Supercar Blondie. Поїздка ледь не завершилась аварією.

Білосніжний Bugatti Chiron Hermes та Алекс немов створені одне для одного. Але це не просто рідкісний автомобіль – він унікальний, адже існує в єдиному екземплярі, тож білявці довелось напроситись на тест-драйв до його власника. А належить гіперкар мультимільйонеру з Каліфорнії Менні Хошбіну.

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Статки магната нерухомості, за оцінками Forbes перевищують 450 мільйонів доларів. У його гаражі, збудованому за останнім словом техніки та дизайном в дусі наукової фантастики є найдорожчі машини планети. Ексклюзивні McLaren, шість(!) Mercedes-AMG SLR, Koenigsegg, Pagani, Ferrari, Porsche, не кажучи про такі речі, як Ford GT чи Tesla Model X. Але найбільшу прихильність Менні має до продукції французької марки Bugatti – частіше за все у своїх відео він одягнений у фірмовий одяг цього бренду, а в його колекції є кілька гіперкарів з Мольсхайму. Перлиною ж колекції є унікальний Bugatti Chiron Hermes.



Але й Supercar Blondie – не проста краля. Вона знається на автомобілях, особливо швидких, дорогих та екзотичних. Тестувала чимало подібної техніки. Тож їй можна довірити 1500-сильного монстра (чи красеня).

Втім, яким би професійним та умілим не був водій чи водійка, на громадських дорогах завжди є шанс зустрітись із тими, хто не здатен впоратись навіть з сімейним мінівеном чи звичайним кросовером. Саме це і трапилось із солодкою парочкою в Chiron Hermes – чорний позашляховик нахабно “підрізав” гіперкар, не поступившись дорогою. Цей момент навіть у відео змушує ліву ногу шукати педаль гальма, що й казати про Алекс за кермом чужого автомобіля вартістю 4,5 мільйона доларів.