Кремезний чолов'яга просто виколупав невдаху з машини та викинув, як мішок з мотлохом. І це далеко не найгірше, що міг зробити з крадієм Джордан Вільямс.

Як казав у своєму шоу професійний рестлер Містер Т, “шкода дурня”. Шкода дурня, який спробує вкрасти машину у бійця ММА в нього на очах, адже це може мати лише один результат: він буде добряче битий.

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Це саме те, що сталося минулого тижня на заправці в Денвері, коли невідомий спробував заволодіти автомобілем Джордана Вільямса – 30-річного бійця у стилі змішаних єдиноборств, який зараз працює на UFC у середній вазі. З нагоди підписання контракту з UFC у листопаді 2020 року, Вільямс придбав собі новенький Honda Civic.

Машину, очевидно, уподобав і зловмисник, який вирішив заволодіти автомобілем, поки Вільямс відлучився до каси заправної станції. Спортсмен не глушив двигун, оскільки розраховував швидко повернутись. Він каже, що робив так постійно, оскільки думав що без електронного ключа-мітки в машині вона нікуди не поїде. “Я свій урок засвоїв, сподіваюсь, той чолов’яга також”, – написав Джордан у своєму Instagram.

Коли власник вийшов з будівлі, його автомобіль саме рушав з заправки заднім ходом. Джордан швидко добіг до машини, відчинив двері та буквально видер зловмисника з-за керма. Втікаючи, той тримався за голову – очевидно, він встиг познайомитись з цегляними кулаками та сталевими колінами Джордана, які пробили йому шлях у професійний бійцівський спорт. На записі цього не чутно, але Джордан каже, що зловмисник кілька разів вигукнув “вибачте”, коли тікав.