І сам маєток, і його оздоблення виконані у кращих традиціях "стилю Пшонки".

Полковник Олексій Сафонов очолював дорожню поліцію Ставропільського краю РФ з кінця 2021 року. Протягом восьми років дороги кавказького краю не просто годували начальника автоінспекції, а й дозволяли жити по-царськи – в палаці.

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Олексія Сафонова та шість його підлеглих було затримано і висунуто їм звинувачення за фактом отримання організованою групою хабара в особливо великому розмірі. Після арештів, було проведено обшуки у їхніх будинках та на робочих місцях.

Слідчі встановили, що протягом декількох років учасники організованої групи виготовляли перепустки та за гроші продавали їх вантажоперевізникам зернових культур в Ставропольському краї. Перепустки дозволяли власникам автотранспорту безперешкодно здійснювати вантажоперевезення з порушеннями адміністративного законодавства по території Ставропольського краю, в тому числі через стаціонарні та пересувні пости ДАІ. “В результаті зазначених злочинних дій учасники групи отримали хабар в особливо великому розмірі на загальну суму понад 19 млн рублів [близько 250 тисяч доларів]”, – повідомляє Kommersant.

Разом з Сафоновим було заарештовано ще шість учасників очолюваної ним групи – екс-начальника відділу УГІБДД ГУ МВС Росії по Ставропольському краю Олександра Аржанухіна, інспектора Віталія Мельчікова та чотирьох цивільних осіб. Подальше розслідування призвело до зняття з посад ще 35 службовців у погонах.

Під час обшуку “палацу” Сафонова, були виявлені новенькі BMW в гаражі, золотий декор на кожному елементі інтер’єру та солідна сума готівкою. І хоча володіння дорогими автомобілями та несмак в оздобленні власного житла не є кримінальним злочином, прокуратура має переконливі докази, що нажито це було зовсім не чесною працею.

Фото: маєток ексначальника ставропольської автоінспекції / EnglishRussia