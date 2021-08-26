Вона не ходить до школи й у неї навіть не День народження. Просто татусь-мільйонер вирішив зробити малій сюрприз.

Трирічна донька американських знаменитостей Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта, “тільки й говорила, що про ті жовті автобуси”. Будь-який інший чуйний батько купив би їй іграшку шкільного автобуса або, можливо, м’яку іграшку такої форми й кольору, але репер – це вам не звичайний батько. Тому він купив Стормі справжній шкільний автобус.

Дивіться також: Пшонка стайл: російський ДАІшник вразив розкішним палацом та колекцією BMW

Дженнер, одна з зірок шоу “Родина Кардаш’ян” та успішна бізнесвумен, показала захоплення своєї доньки татковим сюрпризом у своїх Instagram Stories. “Стормі тільки й говорила, що про ті великі жовті автобуси. Тато здивував її”, – написала Кайлі.

На інших двох кадрах видно, як Стормі ходить усередині автобуса. Навряд чи доньці мільйонерів доведеться насправді їздити на такому до школи, коли вона підросте, адже й до звичайного освітнього закладу вона навряд чи потрапить.

Фото: шкільний автобус для трирічної Стормі / Autoevolution

Звичайно, можна стверджувати, що такий дар надмірний і через це обурливий. Звичайно, іграшкового автобуса вистачило б, тим більше, що це трирічна дитина, а діти цього віку, як правило, непостійні у своїх симпатіях та антипатіях.

Але ж мова йде про дитину мільярдерки Кайлі Дженнер та репера Тревіса Скотта, який і сам “коштує” близько 58 мільйонів доларів. І зіркові батьки ще жодного разу не були помічені у скромності, в тому числі у виборі власних автомобілів, тому покупка шкільного автобуса для трирічної дитини, хоча і надмірна, є цілком логічною для цих батьків.

Фото: автомобілі родини / Autoevolution