Редакція Авто24 вирішила поцікавитися транспортним забезпеченням закладів освіти у новому навчальному році.

Попри війну, державна програма «Шкільний автобус» діє, завдяки чому знову розпочато оновлення фізично зношеного наявного автопарку та заповнення прогалин у тих громадах, де транспорт відкликано на потреби ЗСУ і територіальної оборони чи знищено, а то й викрадено ворогом.

Тільки з Дніпропетровської області, де шкільний автопарк у довоєнний період нараховував 499 автобусів, на потреби армії і територіально оборони пішло майже 400 одиниць такої техніки. Поетапне заміщення "транспортних вакансій" новими пасажирськими машинами там і по всій країні почалося.

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За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, у новому навчальному році потрібно буде підвозити до шкіл приблизно 300 000 дітей. І хоча гроші вкрай необхідні для ЗСУ, все-таки 1 млрд грн державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів уряд виділив.

Село Сінгури, Житомирська область. Регіональний шкільний автопарк до війни мав більше трьохсот автобусів, з яких освіта добру сотню віддала на потреби ЗСУ. Фото: Валентин Ожго, Авто24

При розподілі субвенції по областях суми розраховувалися пропорційно кількості учнів, яких потрібно підвозити до закладів освіти. Були й інші важливі критерії пріоритетності.

Шкільні автобуси отримають заклади освіти у такій черговості:

опорні ЗЗСО з кількістю здобувачів освіти не менше 100 осіб, шкільні автобуси яких були знищені внаслідок збройної агресії ворога або передані на військові потреби;

опорні ЗЗСО з кількістю здобувачів освіти не менше 200 осіб, у яких навчаються здобувачі освіти із населених пунктів, де заклади освіти зруйновані або пошкоджені;

опорні ЗЗСО з кількістю здобувачів освіти не менше 200 осіб, які будуть утворені протягом 2023 року;

інші опорні ЗЗСО з кількістю здобувачів освіти не менш як 200 осіб;

інші ЗЗСО з кількістю учнів не менше 100 осіб, які оптимізовані, об’єднані, реорганізовані або будуть оптимізовані, об’єднані або реорганізовані протягом 2023 року.

З миру по нитці

Стовідсотково потребу у транспорті для підвезення учнів та вчителів зазначеною сумою не закрити, оскільки за різними підрахунками Україні потрібно десь дві тисячі “школяриків”. Але й така фінансова підмога в умовах війни відчутна. Якщо врахувати поєднання коштів держави та громад у пропорції 60+40 відсотків відповідно, то гаманець на придбання шкільного транспорту буде товстеньким. При цьому існують ще й інші джерела фінансування. Вони також відчутні.

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Тут відразу варто згадати ініціативу Єврокомісії, яка організувала акцію солідарності з-поміж країн ЄС саме у зборі коштів та купівлі транспорту для перевезення українських школярів від місця проживання до шкіл і назад. Першими відгукнулися Естонія, Фінляндія, Латвія, Німеччина, Нідерланди та деякі інші держави, що взялися передати Україні зі своїх автопарків 120 шкільних автобусів.

Окрім цього, ЄС виділяє 14 мільйонів євро на закупівлю українським школам ще 120 автобусів великої місткості. Таким чином, тільки по цій ініціативі до України надійде 240 багатомісних машин для підвезення до шкіл учнів та вчителів.

Дніпропетровщина на днях отримала з Франції для шкіл 14 автобусів великої місткості. Окрім цього область почала купувати автобуси за програмою співфінансування держави та громад. Фото: Дніпропетровська ОВА

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Хмельницька область також не залишилася без уваги закордонних друзів. Сюди весною у вигляді гуманітарної допомоги прийшли три автобуси великої місткості з Фінляндії. Окрім цього, область закуповує автобуси своїми силами, оскільки "громади області потребують для перевезення учнів 132 шкільних автобуси".

Освіта Хмельниччини передала армії понад 80 автобусів і тепер починає свій шкільний автопарк поступово відновлювати. Фото: Хмельницька ОВА

У січні прийшла партія з дев’яти машин, були поставки в березні. Це також відчутна обновка, оскільки торік область передала на потреби армії 84 шкільні автобуси, з яких вернулися назад тільки 12. Згодом Хмельниччина придбала 18 спеціалізованих пасажирських машин на умовах співфінансування: 57,7% вартості коштом освітньої субвенції з державного бюджету та 42,3% – з місцевих бюджетів.

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Не забули і багатостраждальну Чернігівську область, шкільний парк якої зазнав втрат через бойові дії. Сюди для шкіл вже втрете прийшли комфортабельні пасажирські машини з Європи. Нещодавно партію з чотирьох багатомісних автобусів поставила Франція.

Обновки радують, але шкільним закладам Чернігівщини потрібно ще майже 70 машин різної місткості. Фото: Чернігівська ОВА

Перед цим, як підкреслила під час церемоніалу передачі ключів та документів на автобуси заступниця начальника ОВА Жанна Шерстюк, шкільний транспорт прислали Польща та Австрія. Однак "для оновлення автопарку та оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти області необхідно придбати ще 68 шкільних автобусів".

За програмою спільного фінансування

Цьогорічний процес закупівлі автобусів пожвавішав вже з літа, як тільки у регіони почали надходити кошти субвенції. Затягувати ніхто не став, оскільки до початку нового навчального року лишається мало часу: виробників спеціалізованого транспорту в Україні мало, а процедура тендерних торгів – довга.

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Скажімо, департамент освіти і науки Сумської області оголосив про закупівлю 23 шкільних автобусів на загальну суму 69,6 млн гривень. З них три машини мають бути спеціально обладнані для перевезення маломобільних дітей.

Області на придбання шкільного транспорту виділено з державного бюджету 44,3 млн грн, ще 25,3 млн грн додає місцева скарбниця.

Тернопільщина цьогоріч закуповує на умовах співфінансування 21 шкільний автобус. Ще трохи транспорту погодилися надати закордонні доброчинці. Фото: Тернопільска ОВА

Як повідомило Міносвіти і науки, автобуси із Фінляндії вже отримали три громади Тернопільщини, з Франції - чотири. Ще вісім шкільних автобусів до початку навчального року має надійти сюди зі Швеції. Нагадаємо, область передала зі свого довоєнного парку у 197 машин на потреби ЗСУ 40 шкільних автобусів – все для фронту, все для перемоги!

У Рівному за два попередні тижні липня двічі приймали великі партії шкільних автобусів: 12 числа прийшло 10 машин, а 20 липня – ще 11. Всього закуплено 21 автобус.

Тут варто додати, що з початку повномасштабної війни "для потреб Збройних Сил України вилучено 58 шкільних автобусів Рівненщини". Частково нестачу уже перекрито. В новому навчальному році до шкіл будуть підвозити 76% учнів та вчителів регіону, які живуть поза межами пішохідної доступності до закладів освіти.

У Рівненській області з 1 вересня понад дві третини школярів потрібно буде вранці привозити затвердженими маршрутами на навчання, а після уроків розвозити назад по селах. Багатьох з них повезуть до знань ці новенькі машини. Фото: Рівненська ОВА

Одеська область, яка торік двічі оголошувала торги і які через зрозумілі обставини не відбулися, в нинішньому році запланувала взяти 27 шкільних автобусів.

Львівщина у 2022 році централізовано закупила 126 шкільних автобусів за кошти бюджету та співфінансування територіальних громад. В нинішньому році планує придбати 79 машин. Для цього їй з державного бюджету виділили 80 мільйонів гривень субвенції.

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Полтавщина за такою ж схемою співфінансування через Prozorro закупить 33 автобуси. Вимоги ті ж самі – спеціалізовані ТЗ для перевезення дітей, жовтий колір, екологічний формат Euro 5, вартість не більше 3 млн грн.

За це право тут та на інших тендерах будуть боротися українські виробники.