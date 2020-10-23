Шкільний автобус марки Torsus призначений для перевезення дітей у найскладніших умовах.

Torsus пропонує покупцям найміцніший шкільний автобус у світі. Нова версія автобуса може перевозити до 35 школярів по найскладніших маршрутах.

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У салоні встановлені сидіння, які виготовлені на замовлення. Вони покриті спеціальною тканиною з полімерним захисним покриттям і ременями безпеки, придатними для перевезення дітей. Додаткові функції включають складаний підлокітник і опору для стегон з боку проходу.

Компанія використовує модернізоване шасі від MAN разом з 6,9-літровим шестициліндровим дизельним двигуном власного виробництва. Цей двигун видає 286 к.с. і 1150 Нм крутного моменту, які передаються на всі чотири колеса; крім того, є два диференціала блокування на випадок, коли ситуація стане важкою.

«Шкільний автобус був однією з перших ідей, які у нас виникли. Оскільки Praetorian - це безпечне і міцне транспортний засіб, який може захистити своїх пасажирів навіть в найскладніших умовах. У будь-якій точці світу клієнтам може знадобитися шкільний автобус для безпечного і ефективного водіння по випробувальної місцевості », - сказав генеральний директор Torsus Вахтанг Джукашвілі.

Колеса шкільного автобуса Praetorian взуті в позашляхові шини Michelin, а дорожній просвіт становить вражаючі 340 мм, що дозволяє йому долати воду на глибину до 900 мм.

Torsus пропонує Praetorian не тільки в форматі шкільного автобуса, а й у широкому діапазоні конфігурацій.

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