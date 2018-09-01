Короткий відеоролик до самого кінця тримає глядача в напруженні.

Пікап Ford F-150 FX4 Double Cab аж відривається від землі, намагаючись поставити на колеса перевернутий шкільний автобус. Якоїсь миті здається, що підвіска машини ось-ось від’єднається від кабіни і зовсім не схоже, що автобус збирається підніматись.

Дивлячись це відео, хочеться порадити хлопцям узяти довший ланцюг, та причепити його до дальнього кута автобуса. Спроби F-150 перекинути жовту машину видаються кволими та безнадійними. Так чи інакше, чим усе закінчилось у цій історії – дивіться у відео.

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