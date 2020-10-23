Школьный автобус марки Torsus предназначен для перевозки детей в самых сложных условиях

Torsus предлагает покупателям самый прочный школьный автобус в мире. Новая версия автобуса может перевозить до 35 школьников по самым сложным маршрутам.

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В салоне установлены сиденья, которые изготовлены на заказ. Они покрыты специальной тканью с полимерным защитным покрытием и ремнями безопасности, пригодными для перевозки детей. Дополнительные функции включают складной подлокотник и опору для бедер со стороны прохода.

Компания использует модернизированное шасси от MAN вместе с 6,9-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем собственного производства. Этот двигатель выдает 286 л. с. и 1150 Нм крутящего момента, которые передаются на все четыре колеса; кроме того, есть два дифференциала блокировки на случай, когда ситуация станет тяжелой.

"Школьный автобус был одной из первых идей, которые у нас возникли. Поскольку Praetorian – это безопасное и прочное транспортное средство, которое может защитить своих пассажиров даже в самых сложных условиях. В любой точке мира клиентам может потребоваться школьный автобус для безопасного и эффективного вождения по испытательной местности”, – сказал генеральный директор Torsus Вахтанг Джукашвили.

Колеса школьного автобуса Praetorian обуты во внедорожные шины Michelin, а дорожный просвет составляет впечатляющие 340 мм, что позволяет ему преодолевать воду на глубину до 900 мм.

Torsus предлагает Praetorian не только в формате школьного автобуса, но и в широком диапазоне конфигураций.

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