Автопарк коммунального предприятия "Николаевпасстранс" обогатился многоместным автобусом, поступившим из немецкого Дрездена.

Николаевцы пригнали пассажирскую машину из Дрездена своим ходом. Там технику торжественно вручил украинским перевозчикам премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер.

Машину принимали посол Украины в Федеративной республике Германия Алексей Макеев и директор КП "Николаевпастранс" Алексей Ушаков.

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По прибытии в автопарк техника прошла обязательное техническое обслуживание и госрегистрацию в региональном сервисном центре МВД.

Подарочный автобус Crossway Irisbus. Фото: мэрия Николаева

Автобус Crossway французского производителя Irisbus, ныне принадлежащего Iveco Bus, позиционируется как междугородний и школьный транспорт. Об этом свидетельствует две двери, навесные поручни для стоящих пассажиров, ровный пол по всей длине высокого салона.

Городские автобусы большой пассажирской вместимости этой серии имеют три двери и накопительную низкопольную зону по центру, где есть откидные сиденья и при необходимости можно разместить инвалидные или детские коляски, тиам нет багажных полок. А в междугородных машинах этой серии полностью отсутствуют навесные и кресельные поручни для стоячих пассажиров – только сидячие места по всей длине одноуровневого пола высокого салона.

Салон подаренного автобуса Crossway. Фото: мэрия Николаева

Транспорт для пассажирских перевозок на короткие и средние расстояния рассчитан на 82 места, из них 48+1 для сидения. 300-сильная пассажирская дизельная машина считается одной из самых популярных в Европе. Главный постулат ее привлекательности – в хорошем соотношении рыночной цены и качества исполнения.

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На каких маршрутах будет ходить подарок саксонцев, ранее принадлежавший местному автоперевозчику KomBus GmbH, не сообщается.

После передачи автобуса на территории Немецкого Красного Креста (DRK) в Дрездене журналисты и чиновники пообщались с директором КП "Николаевпасстранс" Алексеем Ушаковым. Фото: tag24.de



Из немецких источников в открытом доступе редакция Авто24 выяснила, что автобус приобретен при поддержке созданной организации «Надежда на Украину» (Hope for Ukraine), Саксония потратила почти 22 000 евро. Кроме того, немецкие благотворители закупили и отправили николаевцам еще и приобретенные пищевые продукты, которые погрузили в багажный отсек автобуса.